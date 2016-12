Previa Oviedo-Córdoba CF: vencer para volver donde deberían

Google Plus

Fotomontaje: Verónica Fernández (VAVEL.com)

El Carlos Tartiere tendrá la oportunidad de brindar un espectacular partido entre Oviedo y Córdoba CF, dos de los equipos más importantes a nivel histórico y presupuestario de la Liga 123. Ambos conjuntos no han comenzado la campaña de la forma deseada, incluso el Córdoba se vio obligado de prescindir de su antiguo técnico, José Luis Oltra, tras estar cerca de tres meses sin conseguir una sola victoria en liga. 9º y 16º clasificado se medirán en un encuentro en el que los tres puntos se afrontan imprescindibles para ambos conjuntos, en busca de un objetivo común: reengancharse a los puestos de playoff.

Mientras en el conjunto visitante Luis Carrión podrá contar con toda la plantilla a su disposición, salvo el caso de la lesión de larga duración del capitán canario Deivid (tras haberse recuperado de su rotura del cruzado el serbio Markovic); Fernando Hierro contará con muchas bajas. En defensa no estarán disponibles ni Hector Verdés ni Christian, que presuntamente serán sustituidos por Óscar Gil y Fran Varela. De mediocampo en adelante, la única baja es la del enganche estrella Michu, que puede ser reemplazado por otro histórico de la Segunda División como Jonathan Pereira.

Los precedentes

Oviedo y Córdoba se han enfrentado en 26 ocasiones previamente de forma oficial, saldándose con 8 victorias del Córdoba, 12 del Oviedo y 6 empates.

Un dato negativo llama la atención por encima de todos: el Córdoba es el rival que más veces ha visitado al Oviedo en Segunda División sin ganar nunca (0/10), igualado con el Burgos CF. Además, el conjunto blanquiverde solo ha sido capaz de hacerse con los tres puntos en una de sus 23 visitas a rivales asturianos en 2ª (1-2 frente al Sporting en la 2013-14).

Por su parte, en los banquillos será un inédito enfrentamiento al ser dos jóvenes técnicos recién llegados a los banquillos de primer nivel, será el primer enfrentamiento enrtre Carrión y el Oviedo, y entre Hierro y el Córdoba.

Al habla los técnicos

Luis Carrión

· "El club hizo un buen trabajo, me ofrecieron opciones, pero no creía que mejorasen lo que teníamos. Si viene un jugador será porque yo quiero que venga, con el trabajo de Emilio y el beneplácito del presidente. Para que venga alguien enero tiene que mejorar la plantilla y que me guste a mí"

· "Nosotros queremos jugar bien, pero no somos el Barcelona. El Cádiz nos presionaba y quizá teníamos que buscar segunda línea, nuestra filosofía será tratar de hacer daño con el balón y eso nos puede costar al principio, pero si conseguimos ese objetivo todo será más fácil".

· "Los dos últimos partidos en casa tuvo momentos buenos y malos, sabe a lo que juega, pero como todo equipo tiene debilidades y nosotros intentaremos aprovecharnos de eso. Si lo hacemos bien estoy seguro que tendremos bastantes posibilidades de ganar".

Fernando Hierro

· "Lo primero es jugar el partido, antes de hablar de la Navidad. Me iría contento al parón si sumamos tres puntos ante un rival peligroso".

· "Es momento para ver la fortaleza del grupo, ya que son muchas bajas y hay una plantilla amplia. Esperamos dar un paso adelante, Estoy dándole dándole vueltas a la situación, pero tenemos la confianza de entender que el grupo tiene que dar un paso adelante. Quiero jugadores inconformistas que no se conformen con ser suplentes, que estén preparados. A nivel anímico quiero ganar".

· "Han cambiado de entrenador y ganaron en Reus hace dos semanas. Entienden la categoría en la que están y tienen un ataque peligroso".

El árbitro de la contienda

El encargado de dirigir el encuentro será Aitor Gorostegui Fernández Ortega, del comité vasco, en la que será la segunda vez que arbitre un partido oficial del Córdoba, después de haberlo hecho el pasado mes de octubre ante el Valladolid: 1-1 en El Arcángel

El balance del Oviedo con este colegiado es de 2 victorias, 3 empates y 4 derrotas, aunque ésta será la primera vez que le dirija en 2ª división. El último precedente del Oviedo con Gorostegui Fernández fue el 01/03/2015 con un empate 0-0 en casa ante el Racing Ferrol.

Las listas de convocados

Oviedo: Esteban, Juan Carlos, Johannesson, Varela, Vila, David Fernández, Jon Erice, Susaeta, Toché, Linares, Pereira, Héctor Nespral, Lucas Torró, Jorge Ortiz, José Fernández, Peña, David Rocha, Nando, Óscar Gil y José Martínez.

Córdoba: Razak, Pawel, Antoñito, Caro, Rodas, Bijimine, Cisma, Esteve, Luso, Edu Ramos, Caballero, Borja Domínguez, Pedro Ríos, Guille Donoso, Juli, Javi Galán, Piovaccari y Rodri.

Posibles alineaciones