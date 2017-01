Carrión: "No será nada fácil, el primer partido puede marcar el segundo pero no es decisivo"

Carrión en rueda de prensa | cordobacf.com

Luis Carrión habló en la rueda de prensa previa a la ida de octavos de Copa frente al Alcorcón, donde aprovechó para repasar toda la actualidad blanquiverde: lesiones, posibles salidas y llegadas, el próximo rival, etc.

El entrenador catalán comenzó analizando al Alcorcón, un duro rival con el que lucharán por una plaza en cuartos de final de la Copa del Rey: "Es un equipo como casi todos los de Julio Velázquez, intenso con buena presión y buenos jugadores. Es un equipo con mucha intensidad y gente que trabaja, no será un partido nada fácil. Es una eliminatoria igualada, el primer partido marca mucho lo que ocurre en el segundo, pero nada es definitivo. A pesar de haber sacado algún mal resultado lo han hecho bien, la eliminatoria ante el Espanyol fue complicada, pero merecieron pasar de ronda y para que esto nos pase hay que dar el máximo mañana".

La plantilla blanquiverde ha vuelto a la dinámica tras el período vacacional navideño, aunque sigue contando con algunas bajas: "Los he visto bien, han llegado todo perfectos de peso y con ganas de hacer un buen partido en copa para tener un buen resultado en la ida para en la vuelta poder rematarlo. Del filial irán a Alcorcón Pablo, Javi Galán y Esteve, los demás serán del primer equipo, pero para mí los del primero y segundo son todos iguales. Bijimine no irá a la Copa África y a partir del jueves, en principio, también estará disponible aunque estamos pendientes de su llegada por el tema de los vuelos, cuando llegue hablaré con él por su pequeño problema muscular. Bergdich ha tenido un problema personal, pidió permiso y no estará disponible para mañana".

Ante este decisivo encuentro, una duda acecha la mente de todos los cordobesistas, ¿apostará Carrión por los titulares o seguirá repartiendo minutos en Copa?: "El día de Málaga jugaron 8 jugadores que no lo hicieron en Oviedo y el equipo lo hizo muy bien, tenemos gente muy válida en el segundo equipo y yo les he dicho a ellos que pueden jugar en copa y en liga todos. Hay que estar preparados para jugar muchos partidos, no me gusta el mensaje de que la copa distrae porque cuando el Córdoba jugó contra el Figueres llegó a cuartos y acabó decimoquinto, el año siguiente cayó en primera ronda y quedó decimotercero".

La afición pide refuerzos, ¿los considera necesarios el entrenador del Córdoba?: "Estoy abierto a que lo que mejore la plantilla pueda venir, no solo existe esas posibilidades. Emilio hace un gran trabajo por traer jugadores y están haciendo el esfuerzo de buscar a gente, pero no quiero que venga un futbolista por venir. Si hay un jugador que puede competir y mejora lo que hay bienvenido sea, pero para venir por venir no lo quiero. Costas es un buen jugador, aunque hay muchos más y a mí me gusta mucho mi plantilla, hay jugadores en el B que son muy válidos. Seguramente el que más conoce al equipo soy yo porque entreno con ellos cada día. Qué la gente hable sobre si soy una marioneta o no, sobre si no queremos que venga alguien me molesta mucho. Si hay intereses personales o lo que sea se me escapa, por el bien general haré lo máximo posible, si no viene nadie la responsabilidad será mía, pero si viene alguien será porque el club puede y yo quiero”.