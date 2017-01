La pizarra de Carrión: todo por decidir en la vuelta

Foto: La Liga

Resultado suficiente para los de Carrión, que sacan un empate a cero de Santo Domingo y dejan todo por decidir en el partido de vuelta que se disputará en el Nuevo Arcángel el próximo día 11.

Un desenlace más que satisfactorio para los blanquiverdes, que no firmaron una buena actuación y podría haber encajado más de un gol del Alcorcón, superior especialmente en la primera mitad.

Luis Carrión salió con un once alternativo, lleno de jugadores que no son habituales en el once inicial de los encuentros de Liga, al contrario de su oponente, que apenas hizo cambios para este partido. Sin embargo, no arriesgó en portería, ya que sería nuevamente Kieszek el encargado de salvar los tres palos en el equipo visitante.

En cuanto a la zaga cordobesista, los extremos los ocuparían Antoñito y Samu de los Reyes, que acompañaban a José Antonio Caro y Luso, que retrasó su posición dejando a Carlos Caballero y Edu Ramos en la medular.

Por su parte, Luis Carrión buscaba atacar aprovechando la velocidad de sus hombres de arriba y saliendo al contragolpe a través del potente delantero Piovaccari y de dos rápidos extremos como Guille Donoso y Javi Galán. Pero ante la falta de acierto, Carrión incluiría a Rodri y Juli para intentar lograr el tanto en la segunda parte.

Entraría también Esteve en lugar de Caballero para reforzar la defensa e impedir que los locales se acercaran a la portería de un Kieszek muy acertado, a quien hay que agradecer gran parte del resultado esperanzador para el Córdoba.

Partido muy igualado, que deja la eliminatoria abierta para que se decida en la vuelta. Encuentro que tendrá lugar el próximo día 11 de enero en el Estadio del Nuevo Arcángel a las 19:00 horas y para el que ya han salido el precio de las entradas: 5€ abonados y 10€ público general (excepto zona VIP).