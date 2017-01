La lupa blanquiverde: Rayo Vallecano

www,laliga.es

Después de lograr un empate que mantiene al conjunto blanquiverde vivo en la competición copera, los de Carrión tendrán que enfrentarse al Rayo Vallecano este próximo sábado en el Arcángel.

Un equipo que no termina de convencer, ya que se sitúa decimo sexto en la Liga y ya ha cambiado de entrenador esta temporada. El equipo de Vallecas no firmó un buen inicio liguero, siendo derrotado ante el Elche en la primera jornada y no consiguiendo la primera victoria hasta la cuarta ante el Mallorca. Hasta el momento el Rayo suma seis victorias, al igual que su rival de esta semana, cuatro empates y nueve derrotas; de las cuales siete tuvieron lugar fuera del Estadio de Vallecas. Un dato muy positivo para los andaluces, que no consiguen los tres puntos en el Arcángel en competición liguera desde la jornada siete ante el Nástic.

Equipo

El Rayo Vallecano está dirigido por el ex jugador del fútbol, Rubén Baraja. Un gran conocido de nuestra Liga gracias a su paso por el Valencia CF, conjunto con el que consiguió dos títulos ligueros, una Copa de la UEFA y una Copa del Rey, y por la selección española.

Como técnico, Rubén Baraja entrenó la pasada campaña al Elche CF, llevó al equipo ilicitano al undécimo puesto de la Liga de Segunda División, con un balance de 13 victorias, 18 empates y 11 derrotas. Fichando por el Rayo el 8 de noviembre del 2016 tras la destitución de José Ramón Sandoval.

En cuanto a la plantilla, destacan Alex Moreno y Manucho como máximos asistentes del conjunto madrileño y ocupando las bandas; a la vez que Patrick Ebert y Javi Guerra ya que suman cuatro goles cada uno hasta el momento.

Una de las plantillas más fuertes de Segunda que intentará despegarse de puestos rojos de la tabla y sumar la mayor cantidad de puntos en este nuevo año para conseguir el objetivo principal: la permanencia.