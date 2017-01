Carrión: "Es un partido clave para nosotros"

Google Plus

Luis Carrión durante la rueda de prensa | cordobacf.com

El entrenador del Córdoba CF compareció en rueda de prensa como previa al encuentro que les medirá al Rayo Vallecano en la apertura futbolística de este 2017.

El técnico tiene claro qué le pidió a los Reyes Magos: "Deportivamente les he pedido que nos vaya a todos muy bien, que disfrutemos mucho con el equipo, y luego lo que quieran traerme".

Tras el 0-0 obtenido en Copa ante el Alcorcón, Luis Carrión sacó algunas conclusiones: "He visto el partido repetido, y he sacado conclusiones. Cosas que hay que hacer mejor, sobre todo en la segunda parte, que fue mala. Tenemos que entender que nosotros, con el equipo que tenemos, teniendo balón funcionamos bien, perdiéndolo tenemos problemas. Hay que tenerlo más, de cara al Rayo también, porque va a presionar, y tendremos que tener el balón para poder hacerles daño".

El Córdoba debuta en este nuevo año ante un duro rival como el Rayo: "Todos los partidos son importantes. No es una final porque no vamos a ganar ninguna Copa al acabar, pero es un partido importante. Tenemos la posibilidad de engancharnos arriba, de juntarnos con los que pelean por el playoff y es lo que queremos. Es un partido clave para nosotros”.

Tras una temporada con unos resultados bastante discretos como local, Carrión espera que eso cambie: "Llevamos un tiempo mal en casa, salvo al Málaga que le ganamos, pero en liga no vamos bien. Tenemos que cambiar ya, porque la gente viene con ilusión al campo, y nosotros que remos darle alegría a la gente. La gente se ha enganchado con el equipo y hay que aprovecharlo".

Para este importante encuentro, el Córdoba contará con bajas, sobre todo, en la zona defensiva: "Bijimine viene bien. Perfecto. Me ha dicho que tuvo una pequeña molestia, pero luego ha ido bien. Ha entrenado bien, está perfecto, y son problemas de su país, pero aquí esta disponible para el sábado. Rodas está en condiciones, mañana lo probaremos con más contacto físico. Parece que esta bien. Berdigch me pidió dos días por temas personales, vino a Santo Domingo. Ha entrenado normal, y no hay nada que sacar de ahí. Estaba en Madrid, ha vuelto, así que perfecto".

El catalán no dejó pasar la oportunidad de realizar un minucioso análisis sobre su próximo rival, el Rayo: "El Rayo es un equipo con gente muy buena que viene de Primera, con jugadores muy buenos, con buenos números en Primera División. Es un equipo peligroso, con sus puntos débiles. Seguro que Baraja piensa así de nosotros. Estamos en casa, queremos ganar ante nuestra afición, hacer un buen fútbol y espero que así sea. Cuando tienes jugadores que han estado en Primera, equipos buenos que han rendido bien, bajar a segunda cuesta. Vas a campos que se complican. El Rayo acostumbrado a estar en campos de Primera compitiendo bien, y cambiar a Segunda, hay un proceso de adaptación. Ahora están bastante mejor, los jugadores se adaptan y tienen mucha calidad. Eso no quita que nosotros seamos capaces de ganar o de hacer un buen partido. Tenemos posibilidades de ganar".

Para esta nueva jornada, ¿se plantea hacer cambios en la formación inicial?: "Tenía una idea durante la semana de lo que quería hacer, pero luego viendo el partido de Copa pienso otras cosas. Cambiaré gente, porque hay que llegar bien, pero no sé como".