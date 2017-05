Previa Getafe CF - Córdoba CF: a conquistar el Coliseum

Daniel Pacheco controla un balón ante la presión de Donoso | Foto: LaLiga

No resulta nada agradable estar luchando por no descender y tener que visitar el Coliseum Alfonso Pérez y más aún si es contra el Getafe, pues actualmente es el cuarto mejor equipo como local de LaLiga. Es por ello que el conjunto de Luis Carrión no lo tendrá fácil para puntuar y mucho menos obtener una victoria que le proporcione la tranquilidad de alejarse de la zona de descenso.

Ante los blanquiverdes, un "Geta" que tiene una oportunidad de oro para seguir su lucha por el ascenso, ya que el equipo cordobés se encuentra hundido en la decimoséptima plaza con 42 puntos y es el decimoquinto peor visitante de LaLiga123.

El conjunto dirigido por José Bordalás llega en un buen momento de forma y eso lo demuestran las cuatro victorias que ha obtenido en los últimos seis partidos que ha disputado, siendo los otros dos encuentros dos empates, por lo que en total sumarían 14 puntos de 18 posibles. Además, están terceros con 58 puntos, en una privilegiada posición para la lucha por los Play-Off de ascenso a Primera División, pero con la esperanza de alcanzar los siete puntos que tienen de diferencia con el Girona y conseguir el ansiado premio del ascenso directo.

Por el otro lado, el conjunto dirigido por Luis Carrión atraviesa una racha irregular, con solo dos victorias en sus seis últimos encuentros disputados y un total de ocho puntos de 18 posibles. Lo más preocupante es su juego fuera del Nuevo Arcángel porque solo ha ganado tres partidos de los dieciocho que lleva jugados.

Antecedentes

Córdoba y Getafe se han enfrentado 11 veces entre ellos y presentan un global de tres victorias para los cordobesistas, cuatro victorias para los azulones y cuatro empates. El último fue en la jornada 16 de la presente temporada con un 1-3 a favor del Getafe en el Estadio El Nuevo Arcángel.

Estos datos muestran lo igualados que están los dos conjuntos y más si se enfrentan en el campo del "Geta", donde de los cinco partidos jugados, han empatado tres y se han repartido una victoria cada uno. Basándonos en los antecedentes, se espera un encuentro disputado.

Rueda de prensa de los entrenadores

Luis Carrión, entrenador del Córdoba, destacó que "son capaces de ganar en Getafe porque irán con toda la fe del mundo".

"No jugamos uno de tercera contra otro de primera, son igual de segunda que nosotros y les he dicho a los jugadores que en Getafe se puede ganar y hacer que todo cambie a mejor. Ahora toca ganar y concienciarnos de que tenemos que ir todos juntos de la mano para salir de esta situación. Hay que entender el entorno y que no afecte porque se iría a peor", declaró. "Es bueno que haya tantos equipos luchando por arriba y por abajo. Hasta el final no se decidirá nada y todo va a ser más largo", finiquitó Carrión.

Por su parte, el técnico azulón, José Bordalás, aseguró que "el Córdoba ha sido un equipo irregular durante toda la temporada, pero posee muy buena plantilla y no regalará nada por su necesidad".

"Tenemos ejemplos y lo hemos vivido en nuestras carnes con equipos de la zona baja que nos consiguieron quitar puntos en el Coliseum. El Córdoba tiene entidad y viene con mucha necesidad. Tendremos que hacer un gran partido para superarles", avisó.

"Voy paso a paso y partido a partido hasta que matemáticamente lo hayamos conseguido. Tenemos muchas posibilidades, pero podemos caernos como les ha pasado antes a otros equipos en años anteriores. Esta categoría es muy competida y todos los equipos nos van a exigir mucho", concluyó el técnico.

Árbitro

El encargado de dirigir el partido es el joven colegiado toledano Javier Arberola Rojas, el cual esta temporada solo ha pitado un partido al conjunto califa y fue el partido que le supuso la eliminación de la Copa del Rey por parte del Alcorcón con resultado de 1-2 en El Arcángel. Al Getafe solo le ha arbitrado esta temporada un partido que acabó en tablas frente al Mirandés.

También es conocido por la familia cordobesista por haber pitado el partido de vuelta de los Play-off de ascenso a Primera División de la temporada pasada, donde fueron eliminados por el Girona y hubo un polémico penalti no pitado a Fidel.

Convocatorias

CÓRDOBA CF: Razak, Pawel, Deivid, Caro, Antoñito, Bíttolo, Edu Ramos, Luso, Markovic, Juli, Lara, Aguza, Galán, Pedro Ríos, Alfaro, Rodri, Moha, Piovaccari.

No convocados: Rodas y Cisma por lesión; Samu, Bergdich, Donoso, Caballero y Bijimine por decisión técnica.

GETAFE CF: Guaita, Alberto García, Peña, Molinero, Cata Díaz, Damián Suarez, Gorosito, Cala, Sergio Mora, Lacen, Buendia, Fuster, Faurlin, Portillo, Álvaro, Pacheco, Chuli, Jorge Molina.

Posibles onces