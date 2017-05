La pizarra de Carrión: Juego nulo e inactivo

Google Plus

El defensa azulón Cata Díaz se disputa un balón con Markovic (FOTO: LaLiga)

Se esperaba un encuentro en donde ambos equipos salieran a darlo todo debido a la situación en la que se encontraban los dos conjuntos, que, a pesar de tener objetivos opuestos, necesitaban los tres puntos.

Sin embargo, cuando se hizo pública la alineación que iba a sacar Luis Carrión al campo, ya entró un mal presagio en la afición cordobesista, principalmente por la incorporación de Alejandro Alfaro en el once titular, que iba a sustituir al "pichichi" blanquiverde Rodri. A pesar de ese importante cambio, el equipo titular de Carrión no presentó más variaciones con respecto a los últimos partidos pues la única baja que presenciaban era la lesión del actualmente suplente Héctor Rodas.

Por lo tanto, el once quedó formado por el ya habitual guardameta polaco Pawel Kieszek, la defensa la componían Antoñito por la banda derecha, José Antonio Caro y Deivid de centrales y el argentino Bíttolo por la izquierda de la zaga. El centro del campo lo dirigían Aguza y el cordobés Javi lara y estaban conectados con la delantera por medio del serbio Sasa Markovic. Les acompañaban por el interior izquierdo Javi Galán y por el interior derecho el veterano Pedro Ríos. En la punta de ataque actuó Alejandro Alfaro como delantero centro por primera vez esta temporada.

Luis Carrión volvió a mostrarse incapaz de saber leer el partido y dar con la tecla para controlarlo. No acertó con la innovación de Alfaro como único delantero, pues el jugador se vio totalmente solo en las jugadas de ataque y no demostró la habilidad ni la velocidad suficiente para encontrar los pases de sus compañeros y las ocasiones de gol, lo que demuestra que fue un fracaso la decisión de sentar a Rodri o Piovaccari. De hecho, el conjunto califa, en la primera parte, solo tuvo una ocasión clara de gol y fue tras el primer tanto del Getafe, con un centro de Javi Galán que remató Pedro Ríos y despejó el defensa argentino Cata Díaz bajo palos.

En la segunda parte, más de lo mismo. Los blanquiverdes intentaban aproximarse a la portería azulona pero sin peligro y recibían ataques constantemente por parte del Geta que no eran capaces de frenar, pues la defensa cordobesista estaba muy atrasada a diferencia de la del Getafe, que se adelantaba para dejar a los delanteros del Córdoba en fuera de juego. Se intentó mejorar la conexión entre el centro del campo y la delantera con el cambio en el 56' de Markovic por Juli, y más tarde, darle más velocidad quitando a Alfaro e introduciendo a Rodri Rios en el 67' pero los cambios no dieron el resultado esperado. Hasta el segundo gol del Getafe, Luis Carrión no introdujo al terreno de juego a Piovaccari, que sustituyó en el 73' a Pedro Ríos, pero que tampoco sirvió ya que los fallos defensivos en el gol de "Chuli" ya habían condenado al Córdoba a la derrota por 2-0 en el Coliseum.