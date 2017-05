Carrión: "Mañana hay que ganar sí o sí"

Luis Carrión compadeciendo en sala de prensa (FOTO: LaLiga)

Tanto Luis Carrión como todo el cordobesismo, es consciente de la vital importancia que tiene el partido contra el Reus en El Arcángel. Por eso el entrenador aclaró: “Es una semana para salir con todo en cuanto a intensidad y trabajo. Por eso,mañana, independientemente de que llueva o haga sol, hay que demostrar que nos estamos jugando la vida en cada acción y la afición y el equipo rival se den cuenta de ello, porque es lo que estoy inculcándole a los jugadores.

Carrión cumple en este partido, toda una vuelta completa y a diferencia de sus primeros partidos, dejó claro que "no he cambiado, yo soy el mismo, pero en el mundo del fútbol hay una lectura si se gana y otra si se pierde. Ahora no ganamos y seré peor entrenador y peor de todo, pero sigo trabajando igual. Soy una persona fuerte y cualquier problema lo afronto de cara intentado sacar mi mejor versión y tengo un equipo que va a muerte con mis ideas". Refiriéndose a la actual situación del equipo, ha declarado que “me duele igual que a todos, ya que he reído, sufrido y me he dejado el alma por este club hasta en Tercera".

También a demostrado que tiene unas esperanzas muy positivas para este partido: “Ha sido la mejor semana de trabajo y hay un clima en la ciudad diferente que nos va a ayudar a ganar el partido”. “Tengo la sensación viendo trabajar al equipo, que hay un antes y un después debido a la responsabilidad de los jugadores".

Con respecto al rival, el Reus, añadió: “Nadie le ha hecho tres goles y nosotros fuimos capaces de meterles dos goles en su campo. Ha evolucionado y es un equipo que ha ido mejorando con el paso de la temporada, un equipo compacto y que sabe a lo que juega. Si queremos ganarles, vamos a tener que dar todo lo que tenemos dentro para conseguir los tres puntos que son muy importantes”. "Es un equipo que cuando puede, trata de tener el balón y cuando no puede, golpea más en largo buscando sus puntas. En defensa, cuando sale el rival con balón trata de presionar arriba, y si son superados, repliegan rápido porque es un equipo muy solidario y defienden muy bien con dos líneas de cuatro, por lo que es difícil hacerle ocasiones, de ahí sus pocos goles encajados".

Por último, Carrión explicó que, a diferencia con el partido frente al Mirandés: "Si no ponemos por delante intentaremos que no nos pueda la responsabilidad para que los jugadores no agachen la cabeza e ir a por el segundo gol y llevar el partido de la mejor forma posible".