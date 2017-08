Gran victoria en Albacete

Google Plus

MARCADOR: 0-1, min. 22, Edu Ramos. 0-2, min.58, Javi Galán. 0-3, min.95, Jovanovic.

Córdoba : Stefanovic, Fernández, Joao Afonso, Josema, Pinillos, Javi Galán (Jovanovic 65), Edu Ramos, Caballero, Jaime Romero (Alfaro 75), Javi Lara (Aguza 88), Jona.

Gran triunfo el cosechado por el Cordoba CF en Albacete. Tres puntos que devuelven las buenas sensaciones que el equipo blanquiverde mostró durante su inmaculada pretemporada, basado en la seriedad y solidez. Luís Carrión presentó un once donde tal y como dijo en la previa, habría cambios. Concretamente fueron tres. Aguza, Alfaro y Sergi Guardiola, titulares en la primera jornada ante el Cadiz cedieron sus puestos a Caballero, Javi Galán y Jona.

Un campo no apto para el Córdoba

Comenzaba el encuentro en este campo que tradicionalmente no se le ha dado bien al cuadro blanquiverde, que vestía de rosa con la confirmación de un ligero cambio en el dibujo, pasando Jaime Romero a jugar por banda derecha a pierna cambiada, dejando la banda izquierda para Javi Galán,.

El Córdoba salió con ganas teniendo el primer acercamiento serio en el minuto 8 cuando Caballero obligó al meta local Tomeu Nadal a realizar una intervención de mérito provocando el primer córner del encuentro. Antes del primer cuarto de hora el Albacete a través de Jon Erice se acercó la portería de Stefanovic pero el disparo fue despejado por Fernández.

El cuadro califal a medida que pasaban los minutos iba encontrándose cada vez más cómodo sobre el terreno de juego. No tardó mucho el Córdoba en inaugurar el marcador cuando en el minuto 22, tras una gran jugada de Javi Galán, Edu Ramos mandó un preciso testarazo al fondo de la red tras un gran lanzamiento de córner de Javi Lara. El gol no fue celebrado por el centrocampista malagueño como respeto a la que hace años fue su afición.

De aquí al descanso el Córdoba siguió llevando la manija del encuentro aunque en los minutos finales el cuadro manchego se acercó con cierto peligro a la meta.

Gol con doble polémica tras el descanso

Lo siguió intentando el Albacete al comienzo de la segunda parte, incluso dando lugar a la polémica cuando el cuadro manchego reclamó en el 49 un doble penalti en el área blanquiverde, que no fue señalado por el colegiado.

Volvió a tomar el control el Córdoba, que quería cerrar el partido y no tardaría mucho en hacerlo. En el 58 una falta botada por Javi Lara, rebotó en la barrera llegándole la pelota de nuevo al jugador montoreño que se sacó un disparo seco que fue a parar al poste de la portería para ser remachado por Javi Galán y subir el 0-2 al marcador. El tanto no estuvo exento de polémica pues Javi Galán se encontraba en fuera de juego, pero asimismo también se vio en la repetición que el disparo de Javi Lara habia traspasado la linea de gol.

El partido estaba claro para el Córdoba, que jugaba a lo que quería. Llegó el 62 y con él el debut del último fichaje cordobesista,el serbio Sasa Jovanovic que sustituyó a Javi Galán. Desde aquí hasta el final el Córdoba controló claramente el partido, aumentando incluso la distancia en el marcador cuando en el 95 el debutante Jovanovic culminó un mas que ilusionante debut con la consecución del tercer y definitivo tanto blanquiverde.

Partido muy serio del Córdoba que ilusiona a su parroquia citándola el próximo domingo en el Nuevo Arcángel ante el Real Zaragoza.