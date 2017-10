CD Lugo - Córdoba CF: puntuaciones del Córdoba CF, Jornada 9 de Segunda División

Jugadores de ambos equipos disputando el balón (FOTO: LaLIga)

No hubo variaciones en el once con respecto al de la jornada anterior a excepción del pivote Edu Ramos, que estuvo sancionado la pasada jornada y en su lugar jugó Jaime Romero. Los jugadores se desplegaron bien en ataque durante la primera parte pero no en la segunda. Esto acompañado de una pésima defensa y de que la estrategia fue concederle el balón al Lugo mientras que se dedicaban solo a defender, provocó que el rival anotara el 2-0 en los últimos minutos del partido y que el Córdoba no tuviera tiempo para intentar invertir la situación.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Entrenador: Luis Carrión

3/ Repitió el mismo once ante un equipo muy distinto. A pesar de realizar un primer tiempo decente,en el segundo tiempo decidió ir a por el empate sin goles y encerró al equipo en su campo. Estrategia que no funcionó pues no debes depender de la defensa más goleada de LaLiga 123.

Pawel Kieszek

6/ A pesar de encajar 2 goles salvó al equipo en diversas ocasiones con increíbles paradas. Destacan la doble para en la primera parte a Iriome y Fydriszewski, el paradón al remate de cabeza de Iriome y la parada al tiro lejano de Campabadal. Estaba mal colocado en el segundo gol.

Fernández

4/ No participó en ataque y en defensa no tuvo excesivo trabajo pero falló en el despeje del pase que acabó en el primer gol de los lucenses.

Caro

5/ En su línea habitual, sin destacar en defensa y con algunas intervenciones clave. No despejó el balón aéreo que le robó Mario Barco y que acabaría en el 2-0 definitivo.

Joao Alfonso

5/ También siguió la línea del partido anterior aunque sigue algo despistado y bastante lento como se demuestra en la jugada del 2-0 donde pudo haber hecho más.

Víctor Mena

5/ El lateral izquierdo del filial cordobesista cuajó un partido discreto en donde flaqueó debido a las constantes llegadas de Iriome y no fue partícipe en el escaso ataque de su equipo.

Edu Ramos

5/ Ejerció su labor defensiva siempre bien colocado, pero se vio superado por los delanteros del conjunto gallego.

Carlos Caballero

4/ Le tocó jugar un partido no apto para sus cualidades. Sin espacios para dar sus pases y con demasiado trabajo defensivo que no solventó en ningún momento. En ataque apenas apareció.

Javi Lara

6/ En ataque no se cansó de filtrar buenos pases hacia sus delanteros, pero en la segunda parte no encontró su sitio en ese juego defensivo que planteó Carrión y tuvo que ser sustituido.

Sasa Markovic

5/ Partido muy discreto debido, entre otras cosas, a que no jugó en su posición natural. Como extremo le faltó llegada y por eso fue el primer cambio.

Jovanovic

4/ Mal partido al que no nos tiene acostumbrados este jugador. Le faltó esa chispa de peligro que siempre crea y sus desmarques no fueron conectados con sus compañeros. No le llegaron balones en la segunda parte y se vio muy solo para poder sorprender.

Sergi Guardiola

7/ Primera parte genial convirtiendo todas las llegadas en ocasiones claras de peligro. En la segunda mitad se le vio algo menos a causa de la estrategia de encerrarse a defender que lo dejó muy abandonado en ataque.

Javi Galán

5/ Resultó ser el primer cambio pues el partido pedía un jugador desequilibrante como él. Sin embargo, no destacó en su función y estuvo más centrado en defender como el resto del equipo. De hecho, acabó el partido de lateral izquierdo.

Sergio Aguza

5/ Entró en el 68`para defender y conectar con los delanteros. Lo primero lo cumplió sin destacar, pero de la segunda faceta careció bastante.

Alejandro Alfaro

S.C/ Un cambio tras el primer gol que no sirvió para nada. Nadie se percató de su presencia en los 8 minutos que jugó.

Árbitro: Oliver De La Fuente Ramos

6/ No tuvo mucha relevancia en el encuentro. No señaló un penalti dudoso a favor del Lugo y apenas sacó tarjetas, una para ambos equipos.