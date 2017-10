La lupa blanquiverde: Un Real Oviedo que no arranca

Toché regatea a la defensa rival (FOTO: LaLiga 123)

Dos grandes de Segunda División se encontrarán este Domingo en el Carlos Tartiere, estadio que en las últimas temporadas se ha convertido en hostil para el conjunto andaluz.

Partidos muy trabados y duros, plagados de tarjetas, faltas y pocos goles es lo que lleva encontrando el equipo blanquiverde en sus salidas a la capital asturiana. En sus cuatro visitas a este estadio, el Córdoba solo ha salido vencedor en una ocasión, precisamente en la última, en la temporada pasada. El resto son victorias de los carbayones que dejan un parcial total de 6 a 3 goles a su favor.

Sin embargo, esa hostilidad por ganar y luchar por estar arriba parece que se ha quedado en temporadas atrás. En esta campaña ambos equipos han empezado de forma horrible, en especial el Córdoba, que se encuentra en puestos de descenso con nueve puntos y se ha visto obligado a cambiar de entrenador por los pésimos resultados, de Luis Carrión a Juan Merino. El Oviedo es muy parecido, pues solo ha sumado once puntos y se encuentra jugando con el descenso.

El Real Oviedo

Es su tercer año consecutivo luchando en la categoría de plata y siempre mirando al ascenso. Se ha formado como un equipo difícil de batir con un plantilla muy valorada y jugadores de primer nivel, pero no le están saliendo las cosas al equipo dirigido por Juan Antonio Anquela. El laureado entrenador se encuentra en la cuerda floja a causa de sus malos resultados y del débil juego que muestra la plantilla sobre el césped, ya que no consiguen tener la pelota ni cerrar los partidos, acción que siempre les deja vendidos ante sus rivales y eso es lo que provoca que apenas hayan conseguido dos victorias.

El once de gala de los azules no suele variar demasiado, pero lo que siempre es indiscutible, además de su guardameta Juan Carlos, son sus dos principales referencias ofensivas. En la punta de ataque no hay duda de la aportación del veterano delantero Toché, pues es el máximo goleador del equipo con 5 dianas y ha jugado todos los minutos posibles. El otro goleador ovetense es el extremo Saúl Berjón, con 4 tantos, es el encargado de romper las defensas con su explosividad y sus centros. También cabe destacar el peligro que crean Aarón Ñiguez y Linares, sobretodo a balón parado donde tienen un guante en el pie. Otro jugador a destacar es Ramón Folch, el ex del Reus es la pieza que da equilibrio en el centro del campo ya que se desgasta al máximo y tiene llegada, de hecho, ha disputado la gran mayoría de los minutos.

La gran debilidad del Oviedo se encuentra en la defensa. Han encajado 13 goles y solo han dejado la portería a cero en dos ocasiones, precisamente en sus dos victorias. A pesar de tener lagunas atrás y tener facilidad para encajar gol, la defensa es fija para Anquela. Siempre está formada por Cotugno en el lateral derecho, Héctor Verdés y Carlos Hernández como centrales y Christian Fernández como lateral izquierdo.

El favorito para llevarse la victoria es el Real Oviedo, aunque en su casa haya perdido ya dos veces, pero nada se puede esperar del nuevo Córdoba de Juan Merino y sus estrategias. Si duda podrá sacar los tres puntos de tan hostil terreno de juego y es obvio que para ello debe mejor su defensa para así arreglar la debilidad cordobesista, jugar fuera de casa.