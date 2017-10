Previa Real Oviedo - Córdoba CF: ¿victoria segura?

Foto: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL España

Undécima jornada de liga para estos dos equipos, con situaciones encontradas, pero a la vez parecidas. El Córdoba llega tras la destitución de Luís Carrión como técnico, que ha provocado la llegada de Juan Merino, esperando que sea el revulsivo que el cuadro califal necesita. Mientras tanto el Real Oviedo llega sin terminar de arrancar, y más, tras la derrota ante el Granada, que hace que Anquela empiece a estar cuestionado.

Entrenador nuevo, ¿victoria segura?

El Córdoba tiene que cambiar su dinámica como sea. Es el momento de empezar a puntuar de tres en tres para así salir de los puestos de descenso, es el momento de que los jugadores den el paso adelante, es el momento de "salir de ésta". Quizá el revulsivo de la llegada de Juan Merino al banquillo califal pueda hacer más fácil estas premisas y hacer bueno aquello de "a entrenador nuevo, victoria segura".

En su presentación, Merino, habló con los pies en el suelo, y dijo que lo más importante ahora mismo es salir de los puestos de abajo y buscar la tranquilidad. Quizá aquello de ir "partido a partido" podrá aplicarse en este caso, pues más vale ir poquito a poco que marcarse objetivos que ahora mísmo son poco menos que utópicos.

Cambios en el patrón de juego

Toda llegada de un nuevo entrenador siempre hace albergar un punto de esperanza a aquellos jugadores que estaban contando poco, por nombres, y por sistema. En este caso puede encontrarse jugadores como Loureiro, Esteve o Noblejas, que por el momento están inéditos en la competición liguera; quizá con el nuevo entrenador tengan sus primeros minutos.

En cuanto a sistema, todos los entrenamientos semanales son a puerta cerrada, pero por lo trabajado en sus equipos anteriores, su sistema querrá aumentar la solidez defensiva buscando resultados, aunque cueste perder plasticidad en el juego.

En la rueda de prensa Juan Merino ha indicado que "hay que trabajar el equilibrio para que el equipo no sufra en defensa y no encaje tantos goles", además está claro que para el preparador califal, el trabajo es fundamental pues ha dicho que "el esfuerzo es innegociable". Por último, ha dicho con respecto al planteamiento que "tiene un sistema en la cabeza, pero no implica que no pueda tener modificaciones".

Anécdotico pero significativo ha sido su afirmación sobre el estado del equipo, pues reconoce que "si algo le falta a este grupo es maldad, que se peguen voces en el campo. No pasa nada por eso".

En cuanto a la convocatoria, sólo cuenta con la baja del extremo serbio Sasa Jovanovic, que supone un importante contratiempo, pues es uno de los jugadores que ha demostrado estar más en forma. De Jovanovic, el preparador gaditano ha dicho que "es un jugador importante que tiene punta de velocidad, juega a alta intensidad y estaba en buen momento".

Sobre el Oviedo, considera que es un equipo construido para estar arriba.

El Oviedo quiere ser un equipo sólido y competitivo

Tras el varapalo sufrido en Granada, el técnico Juan Antonio Anquela considera que hay que ser capaces de ganar y hace falta plasmar en el campo las buenas sensaciones que se tienen entre semana.

Considera el técnico jiennense que la segunda división es una categoría muy difícil donde "nadie regala nada" y en la que "los errores se pagan muy caros".

El que fuera jugador del equipo blanquiverde ha avisado a los suyos avisándoles que el Córdoba es un equipo que tiene grandes jugadores y que las circunstancias de los resultados han hecho que lleguen muy necesitados de ganar.

Precedentes

2016/2017 Real Oviedo (1) - Córdoba (2)

2015/2016 Real Oviedo (1) - Córdoba (0)

2002/2003 Real Oviedo (1) - Córdoba (0)

1982/1983 Real Oviedo (1) - Córdoba (1)

Posibles alineaciones