Edu Ramos: "Merino nos pide que defensivamente estemos más fuertes y tengamos personalidad"

Eduardo Ramos ante su afición (FOTO: Córdoba CF)

Edu Ramos comenzó la rueda de prensa hablando sobre el anterior partido en el que fueron derrotados frente al Real Oviedo. Sobre esa pasada jornada destacó: "Vi mejoría en Oviedo porque nos metieron el uno a cero y seguíamos creyendo en el empate o en la victoria incluso, cuando antes, si recibíamos gol nos veníamos abajo". Esa mejoría dejó clara que es gracias a la llegada de Juan Merino al banquillo: "Antes éramos un equipo plano con poca comunicación y ahora estamos más comunicados y nos ayudamos más y eso es clave en el terreno de juego".

Sobre el próximo rival, el CD Numancia, destacó: "Para salir de esta dinámica negativa tenemos que mejorar partido a partido y eso empieza por el partido de este domingo". "El Numancia es un equipo que ha empezado arriba en la tabla, pero aquí en nuestra casa tenemos que ser fuertes haciendo hincapié en lo que nos pide el míster y conseguir esos tan necesitados tres puntos". Para esa victoria aclaró: "Si defensivamente estamos fuertes y juntos, el equipo se crece con el balón y es a partir del trabajo defensivo como llegan las ocasiones y nos venimos arriba".

También comparó el estilo de juego de su anterior entrenador, Luis Carrión y el de Merino: "Luis Carrión era más alegre con el balón y nos pedía defender, pero Merino, además del trabajo defensivo, quiere que tengamos personalidad para jugar el balón y si se puede sacarlo jugado". Sobre su suplencia con Merino afirmó: "Luis Carrión confiaba mucho en mi y yo intentaba devolverle la confianza en el campo, pero ahora con Merino no empecé en el once y por eso intento trabajar al 100% para poder entrar en ese once inicial"

El próximo partido puede significar un antes y un después para el rumbo del Córdoba CF y por ello Edu Ramos quiso hacer un llamamiento a la afición: "Espero que la afición esté con nosotros para que todo sea más fácil y estamos convencidos de que este domingo vamos a empezar fuertes y a conseguir la victoria".

Por último, quiso esquivar plantearse futuros objetivos y se centró en ceñirse en el trabajo diario para fijar esos objetivos cuando hayan "salido de la dinámica negativa".