Previa Lorca FC - Córdoba CF: A sumar de 3 en 3

FOTO: Lorca FC

Decimotercera jornada de liga para estos dos equipos. El Córdoba sigue en su mejora de juego y sensaciones pero necesita ir sumando de tres en tres para salir de la situación clasificatoria en que se encuentra. Por su parte el Lorca llega tras caer derrotado ante un Granada que empezó mal la temporada pero que ya es segundo en la clasificación.

A seguir sumando

El pasado domingo se vio de nuevo a un Córdoba distinto, a un Córdoba que a ratos sabe a lo que juega. Las líneas siguen estando más juntas. Sólo falta esa pizca de suerte que haga que empiece a cambiar la dinámica. Ante el Numancia se consiguió un punto, el primer empate del Córdoba en toda la temporada, pues curiosamente hasta ahora o se sumaban tres puntos o no se sumaba ninguno, aquí no había término medio.

Pero claro, en la situación actual, no vale sumar de uno en uno, sino que hay que sumar de tres en tres para salir de abajo.

Quizá el jugador más cuestionado por la afición sigue siendo Dani Pinillos y es curioso que habiendo fichado en el último suspiro a un lateral izquierdo, como fue el caso de Javi Noblejas, fichado por el Rayo Vallecano y cedido casi a la vez al Córdoba. No deja de resultar sorprendente que desde el principio de temporada no haya sido convocado en ningún partido, incluso en varios partidos, el lateral del filial Víctor Mena ocupó el lugar del citado Pinillos. Se plantean dos posibilidades, que físicamente no esté para jugar o que no dé el nivel que el técnico, o mejor dicho los técnicos, pues ni ha jugado con Carrión ni lo hace con Merino, consideran que debe tener.

Es Importante crecer como equipo

El preparador blanquiverde ha indicado que "aunque sea un partido más, es súper importante".

No se prevén muchos cambios en el once que salte al Artés Carrasco, el único cambio obligado será la baja por lesión de Caro, que sufre una lesión subfascial en el abductor de la pierna izquierda y que le tendrá alejado de los terrenos de juego un mínimo de tres semanas. Se prevé que su puesto sea ocupado por Josema.

Sobre el Lorca, Merino ha indicado que lo que más le preocupa es su bloque, por lo que habrá que tener mucho cuidado. Además considera que es un equipo que el apoyo de su afición se hace mucho más fuerte, ahí está la prueba del 3-0 con el que consiguieron la victoria ante el Cádiz.

Esta temporada tenemos el precedente del partido de copa, pero evidentemente son competiciones distintas, y no son comparables ambas contiendas. Evidentemente los jugadores no serán los mismos pues en aquel partido jugaron algunos que no son habituales en liga.

El Lorca confía en su bloque.

Tras la derrota sufrida ante Granada, el técnico Curro Torres, respeta mucho al Córdoba y confía en el bloque de su equipo, aunque reconoce que les cuesta ganar.

Para el partido no se esperan cambios con respecto al último partido, sólo tendrá la baja obligada de Sito, que fue expulsado por roja directa ante el Granada.

En el plantel del Lorca FC figuran varios jugadores que han vestido la camiseta del Córdoba. El que fuera capitán blanquiverde Abel Gómez, no es titular indiscutible pero goza de minutos. Si gozan de la titularidad el extremo valenciano Nando y sobre todo el central cordobés Fran Cruz, para el que el partido será muy especial.

Precedentes

No existen precedentes de enfrentamientos entre estos dos equipos. Sólo podríamos contabilizar el enfrentamiento copero de esta misma temporada, donde el Córdoba venció en el Artés Carrasco por 2-4 y si nos remontamos a temporadas pasadas, sólo encontramos enfrentamientos entre el filial blanquiverde y el club lorquino, llamado entonces La Hoya de Lorca.

Posibles alineaciones