La lupa blanquiverde: Osasuna

Fuente: Osasuna.es

Este viernes a las 21:00 el Córdoba CF recibe en casa a un Osasuna en un gran estado de forma a diferencia del cuadro local, el cuál pretenderá, guiado por Merino, comenzar a sumar puntos para alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso. El Osasuna por su parte, buscará añadir tres puntos más a su casillero y mantenerse de esta manera como un candidato importante en la pelea por el liderato de la Liga 1|2|3.

Para analizar los encuentros en los que ambos conjuntos se hallan enfrentado debemos remontarnos a la temporada 15/16, en la cual ambos equipos se enfrentaron en dos jornadas de las cuáles una finalizó en empate, y en otra fue el Osasuna quien se hizo con la victoria, por lo tanto no hay precedentes positivos para el Córdoba de cara al enfrentamiento de este viernes. El Córdoba es el mayor interesado en sacar los tres puntos del encuentro ya que la situación en la que se encuentra no favorece para nada la calma, y además, serviría a Merino para lograr calma en el puesto de entrenador, dado que últimamente se está poniendo en duda sus métodos de trabajo, sobre todo tras la actuación del equipo ante el Lorca en la pasada jornada de liga. El Osasuna por su parte, cuenta con una buena suma de puntos lo que le hace establecerse en la parte alta de la tabla con cierta comodidad, pero que sin ninguna duda no dejará escapar fácilmente los tres puntos, y los buscará para mantenerse en la lucha por el ascenso y por el liderato de esta Liga 1|2|3.

El Osasuna

El Osasuna buscará sacar del Arcángel el mejor resultado posible, lo que significa, que va a ir a por los tres puntos a toda costa. El conjunto de Diego Martínez llega a esta decimotercera jornada con 4 empates y 1 victoria en los últimos 5 encuentros de esta Liga 1|2|3. El Osasuna se presentará a priori sobre el césped del Arcángel con una formación 4-4-2 , formada por Sergio Herrera en portería, una defensa formada por Oier y David Garcia como centrales, Y Carlos Clerc y Lillo ocupando los laterales; el medio del campo lo ocuparán Fausto Tienza y Arzura, y los extremos estarán formados por Mateo y Quique; y por último la delantera donde estarán David Rodriguez, y el excapitán blanquiverde Xisco. Xisco, el excapitán blanquiverde, volverá a pisar el césped del Arcángel pero esta vez defendiendo el escudo de un club diferente, será muy extraño para los seguidores cordobesistas ver a nuestro ex capitán saltar al campo con una elástica que no sea la blanquiverde.