El Osasuna hunde, más si cabe, al Córdoba

Cordoba CF: Kieszek, Fernández, Afonso (Jaime Romero, min.75), Josema (Alfaro, min.83), Vallejo, Edu Ramos, Aguza, Galán, Caballero (Markovic, min.66), Guardiola y Jona

Una nueva derrota ha sido el resultado cosechado por el Córdoba en esta decimocuarta jornada de liga. Todo parece presagiar que el conjunto califal ha emprendido una marcha en picado hacia Segunda B.

Aunque es cierto que la actuación demostrada sobre el terreno de juego del conjunto local ha mejorado considerablemente respecto a la imagen dada en el encuentro de la jornada anterior ante el Lorca, pero no ha sido suficiente para imponerse ante un Osasuna que en todo momento ha sabido a lo que jugaba y ha mostrado por qué duerme hoy líder de la Liga 1|2|3.

De cara a este encuentro es cierto que Merino ha realizado cambios considerables respecto a las formaciones que en partidos anteriores ha presentado. Para este partido ha sentado a jugadores como Pinillos retrasando a Javi Galán quien ha ocupado toda la banda izquierda y dándole más amplitud a la posición de Fernández, quién también ha llevado a cabo labores de carrilero, y jugando con una defensa de 3, formada por Joao, Josema y Vallejo, pero parece que ni poblando de gente la defensa el Córdoba es capaz de evitar recibir goles, dado que el único gol del partido ha llegado en una jugada donde Xisco se quedó libre de marca tras despiste de la defensa local.

Además a lo largo del partido se han podido ver otros despistes generando ocasiones de gol, que por fortuna en algunos casos y por buenas paradas de Kieszek en otros no fueron gol.

Las ocasiones del encuentro

La primera parte ha dejado pocas acciones destacables, se ha mostrado una primera parte muy igualada por parte de ambos conjuntos, donde ninguno ha sido capaz de doblegar a su rival.

Ha sido en la segunda parte, donde pocos minutos después del comienzo de la misma, Xisco en el minuto 49, remata un centro de Sebas Coris al área, donde se encontraba el exblanquiverde solo para rematar de cabeza a placer y batir al portero polaco del Córdoba que nada pudo hacer ante el testarazo. Sólo un minuto después, tras un nuevo despiste de la zaga local, Quique realizó una carrera individual situándose solo ante Kieszek, pero el polaco se hizo enorme y detuvo el disparo.

En el 55, Edu Ramos tuvo a mi parecer la jugada más clara de los de casa de la segunda parte, tras un remate hacia portería que rebotó en la zaga visitante, y el rebote favoreció a Edu Ramos quien se situó solo delante de Sergio Herrera quien realizó una gran parada ante el fuerte disparo de Edu Ramos, quien en segunda instancia tras la parada volvió a chutar enviando esta vez el balón fuera.

Pocas ocasiones más a destacar del Córdoba en esta segunda parte, quien lo intentaba e intentaba pero le era imposible superar a un Osasuna muy bien colocado sobre el verde. Los visitantes por su parte tuvieron de nuevo más situaciones de gol tras nuevos despistes de la defensa local, pero por fortuna en ambas ocasiones los balones se marcharon fuera.

Nada bueno parece deparar el futuro blanquiverde

Merino no ha sido capaz de encontrar la senda de la victoria, y lograr sacar al Córdoba de esos puestos de descenso que cada vez provocan más inquietudes entre la afición. El crédito de Merino empieza poco a poco a acabarse, y es tal que desde que ha llegado el Córdoba ha salido derrotado en tres ocasiones con la de esta jornada, de las cuatro que lleva Merino al frente del equipo.

Mucho trabajo hay por delante para el conjunto blanquiverde quien además contará para la próxima jornada con las bajas importantes de Joao y Guardiola por sanción, veremos como nos sorprende Merino en la próxima jornada de la Liga 1|2|3.