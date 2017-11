Google Plus

Juan Merino: "No tenemos jugadores ni cuerpo técnico para ganar partidos con 3 y 4 goles" // Imagen: Córdoba CF

Juan Merino, entrenador del Córdoba CF, comenzó su análisis tras la derrota ante el Osasuna declarando: "Es un análisis diferente al del Lorca porque durante el primer tiempo no me gustó el equipo. Un equipo cuando pierde está descontento, jodido en todos los aspectos". El juego del equipo blanquiverde gustó a su entrenador a pesar de la derrota, ya que para el técnico califa "si hubiera sido otro equipo que no fuera el Osasuna, un equipo muy sólido y bien construido en todos los aspectos, yo creo que el equipo hubiera estado mucho más cerca de ganar".

La intensidad del Córdoba mejora partido a partido y este es un aspecto en lo que ya hizo hincapié Merino en la rueda de prensa previa al encuentro, en la que dijo que "quería jugadores que compitieran al 100% de sus posibilidades". A pesar de la derrota, la intensidad se vio, cosa que agradeció el técnico del Córdoba: "Rompo una lanza en favor del equipo porque ha competido al límite de sus posibilidades. En intensidad, creo que el equipo ha estado bastante bien y no hay nada que se le pueda reprochar a ningún jugador".

Sin embargo, el contador de goles recibidos sigue aumentando su cifra y a Merino le pesa este hecho, a la hora de hacer crecer al equipo:"Son muchos goles en contra pero los entrenadores somos los que tenemos que dar solidez desde un aspecto defensivo y poner unas pautas a seguir para que el equipo crezca desde la defensa. Tenemos primero que tener unos cimientos de los que agarrarnos".

El técnico del Córdoba es consciente de su situación y la del equipo, tal como expresó en la sala de prensa: "No tenemos jugadores ni cuerpo técnico para ganar partidos con 3 y 4 goles. Tenemos que defender muy bien y hacer ocasiones de gol". La media es de 2 goles recibidos por jornada, cifra que acusa y hunde un poco más al Córdoba. De los cuatro partidos jugados con Juan Merino al frente del equipo, solo se ha conseguido rescatar 1 punto.