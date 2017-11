Juan Merino: "Una racha de derrotas hay que acortarla lo más pronto posible"

Google Plus

Juan Merino, entrenador del Córdoba CF // Foto: Córdoba CF

Tras la derrota con el Osasuna, la jornada 15 de Segunda División se muestra como una nueva oportunidad para revertir la cadena de derrotas en la que se encuentra el Córdoba CF. El ambiente en el vestuario tras la derrota es solemne y según Juan Merino esto es puntual: “Los ánimos están bien por lo que me transmiten los jugadores. Es verdad que hay seriedad. Después del partido, un día o dos, el equipo se encuentra cabizbajo por la derrota”.

Con respecto a su rival, el entrenador del Córdoba no hace distinciones entre equipos y pone todo el peso en la labor del equipo: “Nosotros tenemos que mostrarnos como un equipo compacto, un equipo sólido, con las ideas que hemos ido trabajando últimamente. Tenemos que hacer un partido donde demos el 100% de nuestras posibilidades. Hoy en día, es muy difícil ganar, sea quien sea el rival” dijo Merino.

“El Sevilla está en una situación buena, viene de ganar en el campo del líder aunque con bastante sufrimiento. En su campo han empatado también con equipos bastante importantes como el Zaragoza y el Tenerife, que tienen una plantilla bastante buena. También empataron en el campo del Barcelona B donde se ve, que es un equipo que va de menos a más. Como equipo filial, son chavales jóvenes y tienen sus carencias. Todavía les quedan cosas por aprender como el tema de la madurez en la jugada” añadió.

Ante la baja de Sergi Guardiola, Juan Merino no se siente asustado en lo más mínimo. Según el técnico blanquiverde están probando distintos sistemas de ataque para conseguir la victoria: “El equipo está trabajando para jugar con diferentes sistemas. El que no juegue Sergi, trastoca a cualquier entrenador pero por el momento en el que está. En la pretemporada se observó que él marcaba un poco la distancia, pero intentaremos no echarle en falta. Aun así, hay jugadores que están entrenando para tener una oportunidad y que son jugadores importantes dentro de este equipo.”

Por otro lado, durante la rueda de prensa previa a su anterior encuentro con el Osasuna, el entrenador del Córdoba declaró que no temía por su destitución si el rumbo del equipo no cambiaba, pero parece ser que el tiempo se le acaba y a la pregunta de si el encuentro con el Sevilla Atletico sería un punto de inflexión, Juan Merino declaró: “Si este partido sería un punto inflexión para alguno de los dos equipos, seria para nosotros, porque ellos ya han cogido un buen camino.”

Por último, parece ser que la ilusión de Merino tiene ya una cuenta atrás puesta: “Un entrenador tiene que revertir la situación y pensar siempre en la victoria, porque tengo la ilusión y la ganas de ganar un partido. Es verdad, que cuando vienes de una racha de derrotas, hay que acortarla y revertirla lo más pronto posible.” La jornada 15 se presenta como la última de las esperanzas para cambiar la situación del Córdoba, y más para su entrenador, que se ve en la cuerda floja.