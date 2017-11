El Córdoba se hunde más en puestos de descenso

Google Plus

ÁRBITRO: Pérez Pallas (gallego). Amonestó a Caro,Pozo y Aburjania para el Sevilla Atlético; y del Córdoba a Josema, Caballero, Jona y Edu Ramos. Expulsó a Matos del Sevilla Atlético por doble amonestación

Cordoba CF: Kieszek; Fernández, Joao Afonso (min.40, Jaime Romero), Álex Vallejo, Josema, Galán; Edu Ramos, Aguza, Caballero; Markovic (min.46, Pinillos) y Jona (min.76, Jovanovic)

El Córdoba CF no ha podido sacar más que un punto de un encuentro donde tras el tanto de Jona en el 46 y la posterior expulsión de Matos para el conjunto local todo parecía estar a favor de la victoria del Córdoba, pero esto no fue así, dado que en el 76 Fede San Emeterio empato el partido para los locales. El Córdoba volvió a demostrar que la planificación del plantel de esta temporada no ha sido la adecuada, y de ahí que ocupe la plaza de colista de la Liga 1|2|3. En este partido ni la superioridad numérica hizo que el Córdoba logrará la victoria.

Primera Parte para el filial sevillista

La primera parte fue claramente para el filial sevillista, los cuales en los primeros quince minutos del encuentro ya contaron con dos ocasiones claras de estrenar el marcador del encuentro. El Córdoba por su parte basó toda su primera mitad en evitar la creación de juego con la intención de basar todo su juego en la defensa de su portería, para tratar de cambiar los resultados que en este ámbito tiene el club blanquiverde desde que comenzó la liga.

Antes del descanso nuevamente los chicos de Tevenet tuvieron una doble ocasión que perfectamente podría haber supuesto el 1-0 para los locales si no se hubiera topado el balón en primera instancia con la madera y segundo con el portero polaco del Córdoba, Kiescezk. Antes de finalizar la primera parte Merino comenzó a cambiar el modelo de juego que había mostrado desde el inicio del encuentro con la entrada de Jaime Romero por Joao Alfonso en el minuto 40 del encuentro. Del ataque cordobesista de esta primera parte, prácticamente nulo.

Datos de la segunda mitad

La segunda mitad comenzó con Merino modificando de nuevo la pizarra del equipo con la entrada al terreno de juego de Pinillos. En el minuto 46, en un despiste de la zaga sevillista, el Córdoba aprovechó una internada por la banda derecha, donde Fernández metió un centro al área y Jona recogió el rebote enviando el balón al fondo de la red. Todo parecía que la victoria sería para el conjunto califal, más aún si cabe, con la expulsión en el 51 de Matos para los locales lo que les hacía encontrarse en desventaja. Pero esta desventaja poco se notó, ya que los chicos del filial sevillista en ningún momento bajaron los brazos.

El filial volvió a adueñarse del control del esférico y comenzó a buscar el gol, cosa que consiguieron en el minuto 76 con un gran testarazo de Fede San Emeterio. Este gol afectó anímicamente a los de Merino que no fueron capaces de aprovechar la ventaja numérica para hacerse con la victoria. Fue el Sevilla quien a pocos minutos del final tuvo una clarísima ocasión de la botas de Boutobba, ocasión que Kieszeck desbarató. Una ocasión final tuvo el Córdoba de las botas de Jaime Romero en una falta al borden del área, que por cierto sirvió para ver la situación en la que se encuentras los propios jugadores del conjunto blanquiverde, que no fueron capaces ni de ponerse de acuerdo para lanzar la falta.

Necesidad de cambio

Es clara la necesidad de cambio en este Córdoba CF, dado que actualmente se encuentra posicionado como colista de la Liga 1|2|3 a 6 puntos de la salvación. El estado de forma actual no hace más que alterar a la afición que ve como su club poco a poco se aleja cada vez más de la salvación y se encamina hacia 2ªB. Habrá que ver cuanto tiempo dura Merino en el banquillo del Córdoba CF, ya que ni su llegada ha servido para paliar la actual situación del cuadro blanquiverde.