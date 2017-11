Sevilla Atlético - Córdoba CF: puntuaciones del Córdoba CF, jornada 15 de la Liga 1|2|3

Kieszek encajando el 1-1 (FOTO: LaLiga)

Otra decepción que, aunque no acabó en derrota, no sirve para salir del abismo. Otra jornada más como farolillo rojo de la Categoría de Plata y con una plantilla que no demuestra capacidad para competir en esta liga tan exigente. La insistencia de Merino en su 5-3-2 no dio resultado y acabó volviendo al 4-3-3.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Entrenador: Juan Merino

4/ Repitió once, pero como sustituto del sancionado Guardiola puso a Markovic en la delantera. Sigue sin encontrarle la buena forma a su plantilla y defensivamente continúan siendo desastrosos, además de la suplencia de Javi Lara, que se quedó otra jornada sin jugar. Tras el 1-0 a favor echó al equipo atrás teniendo a un jugador más sobre el campo y eso provocó que el rival reaccionara.

Kieszek

8/ Salvó al equipo en repetidas ocasiones con estiradas alucinantes. En el gol en contra pudo hace algo más.

Joao Alfonso

4/ Se retiró en el minuto 41 supuestamente por lesión después de haber dejado varios descuidos en defensa que provocaron peligro en la portería codobesista. Sigue sin entenderse con sus compañeros.

Josema

5/ Firme atrás pero muy dubitativo. Tuvo algo de culpa en el marcaje en el gol del Sevilla Atlético.

Álex Vallejo

4/ No da buen nivel como central. Va bien por arriba pero no es contundente y los rivales se marchan fácilmente de él. Otro culpable de la marca de Fede, autor del gol del Sevilla B.

Fernández

7/ Se mostró muy activo en ataque, de hecho, su internada provocó el primer gol cordobesista e incluso provocó la expulsión de Matos. En defensa estuvo aceptable.

Javi Galán

6/ Se desgastó tanto de lateral como de extremo. Continuamente encarando a los rivales y en defensa cumplió. Dio la asistencia de gol a Jona Mejía.

Edu Ramos

6/ Siempre bien colocado y asumiendo sus galones sobre el césped. En ataque aportó poco y en el tanto en el que sufrieron el empate, no tenía marca asignada.

Aguza

4/ En muy baja forma. Perdió muchos balones y no fue nada contundente a la hora de defender. En ataque no aportó y sus lanzamientos se marcharon a las nubes.

Carlos Caballero

4/ Se vio desbordado en defensa y no conectó a los delanteros con el centro del campo.

Sasa Markovic

4/ Apenas se le vio durante los 46 minutos que jugó.

Jona Mejía

5/ Falló las ocasiones más claras y no se asoció bien con sus compañeros, aunque supo aguantar bien el balón de espaldas. Le salvó el gol que anotó, pero también fue culpable del gol de Fede, pues no bloqueó su internada en el área chica cuando él era el encargado de estar libre en esa zona ante posibles escapadas del contrario.

Jaime Romero

6/ Entró acabando la primera parte por la lesión de Joao. Estuvo explosivo encarando a la defensa rival y asociativo con el resto de compañeros aunque dejó mucho que desear.

Pinillos

5/ Jugó toda la segunda parte y no aportó nada en ataque. En defensa estuvo firme.

Jovanovic

5/ No le llegaron balones en los 15 minutos que jugó. Siempre buscando el desmarque y la portería.