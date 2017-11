Alex Vallejo: "Mirar la clasificación te quita más que te da"

Google Plus

FOTO: Córdoba CF

El jugador encara su primera temporada en el club blanquiverde, tras llegar procedente del RCD Mallorca, donde vivió un descenso a Segunda B que quiere evitar a toda costa este año con su nuevo equipo.

El jugador, casi inédito en la etapa de Luís Carrión al frente del equipo, está empezando a gozar de más minutos desde la llegada de Juan Merino al banquillo blanquiverde, siendo titular en los dos últimos partidos, aunque en una posición algo distinta para él, como es la de central.

Cuestionado sobre Luís Carrión ha dicho que “no le reprocha nada, pues fue el que lo trajo aquí, aunque confió en otros jugadores”. Tras una pretemporada donde Vallejo destacó casi en todos los partidos, se esperaba que fuera titular pero no llegó a jugar de titular en ningún partido y su participación fue testimonial.

Con la llegada de Juan Merino, al que no conocía, su situación ha cambiado "confía en mí, aunque actúo en una posición que no es la mía, pero no estoy para exigir, la cuestión es aportar y adaptarse y lo que quiero es jugar". El cambio de sistema introducido por Merino le ha beneficiado situándose en el centro de la zaja junto a Joao Afonso y Josema, construyendo la defensa de tres con la que actualmente sale el Córdoba.

Sobre la situación actual, nada nueva para él, ha indicado que “por desgracia el año pasado en Mallorca viví una situación similar”. Como experto en estas lides tiene claro que “hay que aprender a convivir con la presión, con la necesidad de ganar”. Todos sabemos lo que pasó finalmente con el club balear, esperamos que este año no se repita y que el club no dé con sus huesos en el pozo de la Segunda B.

Para el vasco, la plantilla tiene confianza en sacar esto adelante, pues "todos somos conscientes de dónde estamos y mirar ahora mismo la clasificación te quita más que da, pero todos confiamos en que podemos revertir la situación",

La moral del equipo siempre es un foto en que poner la atención, y sobre ello ha manifestado que "la confianza en el grupo como en el cuerpo técnico está clara y sabemos lo que tenemos que hacer. Yo nunca soy partidario de achacar las cosas a la suerte porque a la postre todo es trabajo".

El último partido ante el Sevilla fue un partido donde en lugar de celebrar la consecución de un punto a domicilio, quedó la sensación de haber perdido dos puntos, pues el Córdoba vio como el Sevilla Atlético con un jugador casi toda la segunda parte, consiguió empatar la contienda. Cuestionado sobre este último partido, Vallejo ha sido sincero al reconocer que “hay que ver los fallos que cometimos e intentar corregirlos”.

Por último, sobre el rival del próximo domingo donde llega a El Arcángel un equipo también necesitado como la Cultural y Deportiva Leonesa, Vallejo espera un partido "intenso y con necesidad de ganar para ambos". Como dato estadístico decir que la Cultural y Deportiva Leonesa lleva diez partidos sin ganar por lo que según el medio vasco "tendrán sus debilidades, igual que nosotros, no hay que engañarse".

Como reflexión, o más bien como deseo, ha manifestado que “al final la clave de los partidos es confiar en lo que trabajas y ser fiel a la idea que llevas". El equipo espera que este domingo sea el definitivo punto de inflexión pues cada partido tiene más tintes de final, y menos oportunidades donde revertir la pésima situación.