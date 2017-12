Previa Córdoba CF - CF Reus: ¿Lo de siempre?

El conjunto andaluz recibe la visita del Reus en El Nuevo Arcángel y se le presenta una nueva oportunidad para obtener los tres puntos desde su última victoria en la jornada 8. Por su parte, los "Ganxets", buscan salir de la zona media de la tabla y empezar a mirar hacia arriba, pues se encuentran en la duodécima posición con 25 puntos. Para ello, solo tienen que ganar al débil Córdoba que es el colista con solo 13 míseros puntos.

Los del excordobesista López Garai destacan por su solidez defensiva, habiendo encajado apenas 17 goles y siendo el cuarto equipo al que menos goles le anotan. Sin embargo, son junto al Sevilla Atlético, la escuadra que menos goles anota, debido a que su empeño en defender les priva de atacar. De hecho, solo han podido marcar 13 goles en lo que va de temporada. Los del ya confirmado entrenador blanquiverde, Jorge Romero, son los peores de la liga española y sus estadísticas lo reflejan. Nada más que la impresionante cifra de 36 goles en su contra. Aunque en cifras goleadoras se salven pese a ser el farolillo rojo de la categoría de plata, 20 goles han conseguido anotar.

El momento de no pedir y dar

Bien lo dijo el entrenador del conjunto andaluz, Jorge Romero, en rueda de prensa: "Es el momento de no pedir y dar". Frase que resulta bastante obvia puesto que la afición no tiene ningún motivo por el que seguir confiando en su equipo y es la propia plantilla la que debe darles a su público todo lo que se merecen. Y es que, para que Sergio Aguza diga que "el equipo está por el camino correcto" mejor ser sinceros y no esquivar la realidad de que el Córdoba CF está destrozado y con esta situación tiene ya medio pie en Segunda B.

Con respecto a las alineaciones no se esperan grandes cambios en ninguno de los dos conjuntos. El equipo andaluz posiblemente repita el once de la pasada jornada con alguna novedad como puede ser la entrada del serbio Jovanovic o que decida jugar con dos delanteros. La gran duda es el lateral izquierdo, que aún no tiene un dueño asignado pues va rotando entre Pinillos, Mena y Javi Galán. El equipo de López Garai mantendrá su 4-4-3 y no se prevén cambios por su parte.

Destaca la vuelta del que fue pieza clave del Córdoba CF durante las temporadas del 2011 al 2015, López Garai, al estadio El Arcángel. Ha jugado 109 partidos con la vestimenta blanquiverde y ha anotado 5 goles, pero ahora llegará como entrenador del equipo catalán y se espera que sea bien recibido.

Árbitro: Jorge Valdés Aller

El árbitro leonés de 36 años, es un experimentado en esta segunda división pues esta es la octava temporada que arbitra en dicha categoría. El balance del Córdoba con Valdés Aller es bastante neutro ya que han cosechado con él en el terreno de juego siete victorias, tres empates y seis derrotas. El Reus, por su parte, ha conseguido dos victorias, un empate y una derrota.

Esta temporada ha dirigido un encuentro del club “roig-i-negre” en el que salieron perdedores frente al Rayo Vallecano en casa y en cambio, al Córdoba no le ha arbitrado en liga este curso, pero sí en su eliminación en Copa del Rey.

Antecedentes

Solo dos veces se han enfrentado ambos equipos en su historia. Una en el estadio cordobés y la otra en el Camp Nou municipal, los dos partidos en la temporada pasada y resultaron ser claramente favorables para el conjunto califal. Ambos partidos se resumen en dos victorias cordobesistas. En Reus vencieron por 1-2 y en El Nuevo Arcángel, el equipo blanquiverde logró vencer por 1-0 en los últimos minutos y lograron la permanencia gracias a esos tres puntos.

