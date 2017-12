Google Plus

Jorge Romero: "Cambiaría todo lo bien que lo hemos hecho, por ganar" // Fuente: Córdoba CF

El último partido del año del Córdoba se disputa este miércoles ante el CF Reus. El entrenador del Córdoba, Jorge Romero, ha comparecido en la rueda de prensa previa para comentar las sensaciones del equipo de cara al partido.

Según palabras del entrenador, para preparar los partidos, en los entrenamientos “simulan” todo lo que podría pasar en el encuentro pero que es difícil “reproducirlo todo exactamente”, ya que existen otras variables que se les escapan. "Tenemos que ceñirnos a lo que podemos controlar. Hay factores que no podemos controlar y factores que sí.” comentaba el técnico califal. Factores incontrolables como el acierto del contrario que en el anterior encuentro ante el UD Almería le quitó una posible victoria al equipo blanquiverde. “Se me quedó grabada la sensación del descanso porque el equipo transmitía que el gol estaba cercano.” Pero este gol llegó por parte del rival a pesar del buen juego del Córdoba.

En esta nueva jornada el Córdoba juega con CF Reus, un equipo que Jorge Romero retrataba así ante los medios: “Nos vamos a enfrentar a un equipo que domina diferentes fases tanto en ataque como en defensa y que nos lo va a poner difícil”. Y es que ningún rival es débil como ya ha comentado el entrenador del Córdoba con anterioridad. “La temporada pasada explotó como equipo y este año le están dando continuidad. Explotan los recursos que tienen de muy buena manera.”

La racha sin victorias continúa para el Córdoba que ve como a pesar de un buen juego no salen recompensados con los tres puntos. “Cambiaría todo lo bien que lo hemos hecho por hacerlo mal y ganar” mencionaba el cordobés, consciente de que el puesto en la clasificación pesa. “Cualquier explicación en boca del que ha perdido es una excusa y no queremos excusas” añadía.

La situación del Córdoba no pasa por la mejor etapa y es que el gol le ha abandonado y su afición cada vez está más enfada. Aunque en anteriores ocasiones, el equipo pedía confianza en ellos, su entrenador ha manifestado que están en “el momento de no pedir y dar”. En esta última jornada del 2017, los hinchas esperan ansiosamente una victoria que marque una nueva hoja de ruta totalmente distinta a la de este final de año, y que sea el detonante para que este Córdoba encadene victorias y no fracasos.