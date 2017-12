Se adelantaron los Reyes en el Nuevo Arcángel

Google Plus

Córdoba CF: Kieszek; Fernández (Loureiro min.63)Caro, J. Afonso, Javi Galán; C. Caballero (Aguado min.74) Edu Ramos, Javi Lara; Jovanovic (Alfaro min.80), S. Guardiola, Aguza

Nueva jornada de liga, y esta vez el resultado es distinto, se puede contar el gran partido disputado por los 11 jugadores alineados sobre el terreno de juego por Jorge Romero. Hacía tiempo que los seguidores del Córdoba CF no veían ganar a su equipo, y además hacerlo por goleada. Dos goles de Aguza y tres de Sergi Guardiola sirvieron para dar la victoria al club, en el mismo día que salía a la luz la compra del club por Jesus León y Luis Oliver.

Datos del encuentro

El partido comenzaba igualado para ambos conjuntos, con un Reus que le disputaba la posesión al Córdoba, pero era este quien generaba más ocasiones de peligro tanto por jugadas a balón parado como por internadas de Jovanovic y Javi Galán por las bandas. En el minuto 24, Jovanovic colocaba un centro raso al área que la defensa del Reus no lograba despejar y Sergi Guardiola, el más listo de la clase, enviaba el balón al fondo de las redes de la portería defendida por Edgar Badía. Sólo tres minutos más tarde, el Córdoba de nuevo volvía a marcar tras una jugada en la que Javi Galán chutó a portería pero Edgar repelió el balón quedando en el área donde Sergi recogió el balón y anotó de nuevo un gol para los locales. Los jugadores del Córdoba motivados por los dos goles no dejaron de buscar la portería teniendo una nueva ocasión en un córner donde una vaga defensa del Reus propiciaba que Caro quedara desmarcado para rematar a portería pero no consiguió conectar bien el balón y envió un disparo manso a las manos de Edgar Badía.

Ya en la segunda mitad, prácticamente recién iniciada la misma, en el minuto 47 Sergio Aguza recibía un pase de Javi Galán y lanzaba un disparo a puerta colocado a la madera donde rebotó y se introdujo de nuevo en el fondo de las mallas. En la segunda parte también destacar la lesión de Jose Fernández que le obligó a retirarse del terreno de juego, dando el técnico blanquiverde entrada a Miguel Loureiro. El Reus tuvo su ocasión más clara del partido en las botas de Lekic, quien en un mano a mano ante Kieszek no conseguía batir al meta polaco del Córdoba quien una vez más salvó al Córdoba de recibir gol. La mayoría de las ocasiones del Reus en el encuentro se dieron en la segunda parte. A 10 minutos del final del encuentro, el Córdoba lanzaba una contra liderada por Sergio Aguza quien conducía el balón a lo largo del terreno de juego hasta plantarse en el área del Reus, donde entregó el balón a Sergi Guardiola quien no se lo pensó dos veces y tras un gran recorte a Olmo, defensa del Reus, lanzó el balón con rosca marcando el 4-0 y anotando así el que suponía su tercer gol en el encuentro. Minutos más tarde, el Reus tenía una nueva ocasión donde Mayor enviaba el balón a las nubes. Javi Galán tenía más tarde una nueva ocasión tras una gran jugada donde se marchaba de Edgar Badía pero enviaba el balón al palo. A 5 minutos del final, Sergi Guardiola aguantó un balón de espaldas a la portería del Reus entregando el balón a Aguza quien enviaba el balón a la escuadra de la portería defendida por Badía.

Gran partido el vivido en el Arcángel, Romero consigue así su primera victoria como entrenador del primer equipo del Córdoba CF. Sergi Guardiola tras anotar este hat-trick en el encuentro se convierte en el 2º máximo goleador de la liga. La jornada no pudo ser mejor para el Córdoba, la propiedad del club cambia de manos y además se marcha al parón navideño con una gran goleada a un gran equipo.