Anuario VAVEL Córdoba CF 2017: el mediocampo, esa brújula que tan difícil es ajustar

FOTO: Laliga123

El difícil año para el Córdoba también se trasladó al centro del campo. No hubo muchas novedades en esta línea con la nueva temporada, pero sí bajas de jugadores que quizá hubieran merecido seguir.

Comenzamos con los jugadores que formaban parte de la plantilla la temporada pasada, pero que no siguen en en el equipo durante la presente temporada 2017/18.

Julián Cerdá Vicente (Juli). Fue uno de los fichajes más sonados de la temporada 2016/17, pues llegaba con la vitola de ser todo un líder en el alavés, donde completó una gran temporada, formando parte muy activa del ascenso del equipo vitoriano a Primera División. Tras el ascenso, el Alavés decidió no seguir contando con Juli, que recaló en el club blanquiverde con la etiqueta de ser uno de los fichajes estrella. Empezó como titular indiscutible teniendo actuaciones destacadas. Tras una lesión en la segunda vuelta, empezó a desaparecer del equipo titular coincidiendo con los últimos partidos que podrían hacer que renovara automáticamente por partidos jugados. No fue así y Juli abandonó la disciplina cordobesista.

Luso Delgado. Uno de los capitanes del equipo y uno de los líderes del vestuario. Su papel en el equipo fue secundario durante toda la temporada, contando muy poco para el once titular tanto para Oltra como para Luís Carrión. Los minutos de los que dispuso fueron buenos, teniendo buenas actuaciones tanto en el centro del campo como en el centro de la defensa, pero no llegó a tener un papel determinante. Su marcha estaba cantada y así se produjo al final de temporada.

Pedro Ríos. Su segunda temporada en el club la empezó como titular, ayudado por la confianza que José Luís Oltra siempre ha tenido en él. Sus actuaciones fueron buenas aunque poco a poco fue pasando a alternar la titularidad con el banquillo. Tuvo grandes actuaciones, con algunos goles que fueron importantes, pero no acabó de cuajar.

Guille Donoso. El mediocentro asturiano empezó la temporada disponiendo de pocos minutos, considerando que requería un periodo de adaptación a la Segunda División. El jugador, proveniente de la cantera de Mareo, fue confirmado por el máximo accionista como una apuesta personal suya y quizá ello le hacía estar más en el candelero, sobre todo a principio de temporada. Comenzó a jugar y se convirtió en una de las grandes revelaciones de la temporada, pasando a ser titular indiscutible durante varias jornadas en detrimento del jerezano Pedro Ríos. Tras unas jornadas muy buenas, su papel pasó a ser secundario y empezó a disputar muy pocos minutos, haciendo lógica su salida del club al final de temporada, en busca de minutos.

Zacarya Bergdich. El jugador franco-marroquí fue uno de los fiascos de la temporada. Nunca llegó a tener buenas actuaciones y por ello no dispuso de la confianza de ninguno de los técnicos califales. Alternó algunas actuaciones en la banda izquierda del centro del campo, con otras en el lateral izquierdo, sin destacar en ninguna de las dos posiciones.

Seguimos ahora con los jugadores que siguen en la plantilla durante la presente temporada, o bien que han llegado al club en verano.

Esteve Monterde. El elegante jugador catalán formaba parte de la plantilla del filial durante la pasada temporada, y tras la llegada al banquillo de Luís Carrión empezó a ser un habitual de las convocatorias del primer equipo, siendo incluso titular en algunos encuentros. No acabó de cuajar y su presencia se tornó en secundaria. Esta temporada es jugador de la primera plantilla a todos los efectos, pero su presencia esta siendo nula, no habiendo debutado aún en la presente, con ninguno de los hasta ahora tres inquilinos del banquillo blanquiverde.

Carlos Caballero. El madrileño es hoy uno de los capitanes del equipo y uno de los que más temporadas lleva en el club. Su participación la temporada pasada fue poca, siendo bastante intermitente. Durante la presente sí está gozando de minutos, siendo titular en muchos partidos, en la mediapunta del equipo, incluso jugando por banda derecha en algunos encuentros. Es un valor seguro, y su clase siempre está ahí.

Alejando Alfaro. El onubense no acaba de cuajar en el Córdoba. La temporada pasada no fue buena en lo personal, pero terminó la temporada muy bien haciendo albergar un hilo de esperanza pensando que Alfaro había vuelto y que esta temporada iba a volver a explotar. El comienzo de temporada ha sido bastante irregular y su presencia en el once titular es casi nula, disponiendo de minutos saliendo como revulsivo.

Sasa Markovic. El serbio de la eterna sonrisa sigue en la línea de temporadas anteriores. Su talante un tanto alocado, hace que a veces juegue más con el corazón que con la cabeza. La grada lo quiere y en casi todos los partidos piden su presencia. Es un jugador con clase, y sería titular indiscutible en muchos equipos de la Segunda División, pero en el Córdoba no acaba de coger el sitio y ser indiscutible. Su presencia en la mediapunta es habitual en las segundas partes y sus goles siempre son decisivos.

Sergio Aguza. El jugador catalán llegó en el pasado mercado invernal y desde que llegó entró directamente en el equipo titular. La indiscutible clase de Aguza hicieron que el centro del campo fuera suyo. Esta temporada la ha comenzado como la terminó, de titular aunque el algunos partidos ha sido relegado al banquillo por cosas del sistema. En los últimos partidos ha vuelto a la titularidad incluso en el último partido del año frente al Reus se ha destapado con dos golazos.

Edu Ramos. El de Churriana sigue muy asentado en el Córdoba. En su segunda temporada sigue siendo uno de los líderes del mediocampo blanquiverde y salvo contadas excepciones, unas veces por sanción y las menos, por decisión técnica, siempre que está disponible, es de la partida para todos los entrenadores que en este 2017 han pasado por el banquillo califal. Su labor de contención se hace vital y sus ayudas en defensa son muy agradecidas.

Javi Galán. "El Rooney pacense", como él mismo indica que le llaman sus conocidos, ha tenido un ascenso parecido a Esteve, pero un desarrollo diametralmente opuesto. Con la llegada de Luís Carrión la temporada pasada, subió al primer equipo y éste sí se ha asentado en la primera plantilla blanquiverde. Durante la pretemporada fue el jugador con diferencia más destacado y desequilibrante y aunque no inició la temporada como titular se ha asentado en el equipo haciendo suya la banda izquierda, incluso a veces teniendo toda la banda para él partiendo desde el lateral izquierdo. Buena progresión para un chaval que es uno de los valores del equipo.

Capítulo aparte merece Javi Lara. El de Montoro, uno de los que “ha mamado esto” dio muestras desde su llegada en el pasado mercado invernal de su tremenda calidad, haciéndolo un elemento diferencial en la plantilla. A balón parado es el rey, y su visión de juego hizo que el Córdoba mejorara sensiblemente la medular junto a Sergio Aguza. Hizo un esfuerzo económico poniendo los sentimientos por encima del bolsillo, al rechazar ofertas de una muy superior cuantía para seguir en “su Córdoba”, y ser con ello uno de los bastiones de la plantilla. Ha comenzado la temporada de titular indiscutible pero la llegada de Merino al banquillo supuso que pasara a un injusto ostracismo, en busca de soluciones que con el gaditano no han llegado. Con el cese de Merino y la llegada de Jorge Romero, ha vuelto a tener el protagonismo que nunca debió perder y vuelve a ser el líder de un equipo que se apoya en él para salir de la difícil situación en la que actualmente se encuentra.

Jaime Romero. Uno de los fichajes de campanillas de la temporada. Procedente de Osasuna, el club navarro se encargó de publicar que había vendido a Romero al Córdoba por 500.000 €, una cantidad elevada para un club que estaba acostumbrado a fichar gratis y a no pagar traspasos. Este pago es cada vez más una losa para un jugador que no acaba de destacar, cuyas actuaciones no agradan y donde la grada, con sus pitadas, lo acusa de dejadez, de frialdad y de no cumplir con las expectativas. Por el momento es todo un fiasco y es un serio candidato para salir del club en este mercado invernal y así aligerar el tope salarial para así acometer refuerzos.

Alex Vallejo. El vitoriano, procedente del Mallorca, llegó con la estela de ser uno de los más destacados en la temporada del descenso del club balear al pozo de la Segunda B. La pretemporada fue muy buena, siendo sin duda la sensación junto con Javi Galán, haciendo pensar que iba a ser titular indiscutible. Para nada fue así y desde el comienzo de temporada casi siempre se ha quedado fuera de las convocatorias siendo un habitual de la grada. Su rol cambió con la llegada de Merino pasando del ostracismo al banquillo o en algunos casos a la titularidad, jugando en la mayoría de los casos de central, donde dio muestras de que es un jugador que puede ser aprovechable. Tras la llegada de Romero, ha vuelto al banquillo.

Jovanovic. El último pasajero, fue el último en llegar siendo anunciado en el vídeomarcador durante un descanso del partido ante el Cádiz en la primera jornada. Jugador hábil y desequilibrante, aunque también blando físicamente, habiendo tenido hasta dos lesiones musculares desde que ha llegado. Es un jugador que lo intenta, que la busca y que es muy aprovechable también para el equipo, siempre que las lesiones lo respeten.