Anuario VAVEL Córdoba CF 2017: la delantera, el gran problema blanquiverde

La delantera ha sido un gran rompecabezas para la dirección deportiva del club durante este año. No han conseguido dar con la tecla del jugador adecuado para la posición de delantero, en la memoria quedan figuras como Andone o Xisco para el cordobesismo. Solo Sergi Guardiola ha sido capaz de acercarse al nivel de ambos, al posicionarse en esta primera vuelta de la Liga 1|2|3 como segundo máximo goleador con 13 goles. Ahora procederemos a realizar un análisis jugador por jugador, de los delanteros que han defendido en el último año la elástica blanquiverde.

- Rodrigo Ríos "Rodri": el delantero nacido en Soria, pero criado en Dos Hermanas, llegó al Córdoba tras rescindir su contrato con el TSV 1860 Munchen, actualmente disputando la liga correspondiente a la cuarta división alemana. La actuación de Rodri no fue del todo mala, pese a ser criticado durante parte de la temporada, anotó durante la misma 12 goles que no está nada mal. 12 goles en 42 partidos que contribuyeron a conseguir la permanencia en un año donde estaba costando la misma. Rodri era deseado desde hacía varias temporadas por el hasta entonces director deportivo Emilio Vega, que consiguió traerlo al Córdoba a coste cero, tónica habitual en el Córdoba CF, no acostumbrado a pagar dinero por traspasos. Esta temporada se encuentra jugando para la Cultural Leonesa.

- Federico Piovaccari: el delantero italiano llegó a última hora como segundo delantero para los blanquiverdes. Piovaccari supo como ganarse a la afición a pesar de no anotar una elevada cantidad de goles, concretamente a lo largo de 32 partidos (diez menos que Rodri) anotó siete goles. Supo como ganarse a la afición gracias al esfuerzo que realizaba sobre el campo no dando un balón por perdido, lo cuál le dio como recompensa varios goles tras robos al rival. Piovaccari provenía del Western Sydney de Australia donde disputó una temporada, y tras finalizar la misma y quedarse sin contrato, recaló en las filas del Córdoba. Actualmente se encuentra sin club tras haber jugado en el Zhejiang Yiteng de la liga china.

- Jonathan Mejía, "Jona": el delantero hondureño, ha llegado este año a la ciudad califal tras desembolsar el Córdoba 500.000 euros al Albacete, club que contaba con los derechos del jugador, pero que la pasada temporada lo tenía cedido en el UCAM Murcia. El delantero hondureño este año no ha contado con la cantidad de goles que se esperaba de él tras su llegada en verano como la estrella para la delantera del Córdoba. Es cierto que la temporada pasada realizó un gran desempeño en el UCAM Murcia con 15 goles a lo largo de la temporada. Esos 15 goles fueron los que avalaron su llegada a la ciudad califal, pero nada que ver con su temporada en el UCAM. Esta temporada lleva únicamente tres goles, con varios partidos con actuaciones muy inferiores a las que se esperaban cuando fue fichado. De ahí que llegara como delantero titular, y sea Sergi Guardiola quien a priori iba a ser el delantero suplente, el que ocupe el actual puesto de primer delantero del Córdoba. En los últimos días han surgido rumores que colocan a Jona fuera del Córdoba, clubes como el Elche de 2ªB han preguntado por los servicios del delantero hondureño.

- Sergi Guardiola: el delantero de Manacor llegaba al Córdoba como segundo delantero procedente del Granada B, quien lo tuvo la pasada temporada cedido en el Real Murcia. Esta temporada, al finalizar su contrato en verano, fue el Córdoba quien decidió contar con sus servicios. Menudo chollazo pensarán algunos, dado el rendimiento demostrado en la presente temporada por el delantero de Manacor. 13 goles son los que lleva ya el delantero, tras en la última jornada de la Liga 1|2|3 ante el Reus anotar un hat-trick. Sergi quien llegaba como delantero suplente, con su gran rendimiento partido tras partido ha conseguido desbancar del puesto de titular a Jona, siendo actualmente el segundo máximo goleador de la liga y máximo artillero del Córdoba CF. Ha conseguido ganarse con su esfuerzo y goles a la afición, y ha despertado el interés de los clubes, los cuáles han comenzado a preguntar por el delantero, por el cuál el Córdoba pedirá una elevada cantidad de dinero para dejarle salir.