Anuario VAVEL Córdoba CF 2017: la defensa, la tarea pendiente

Jugadores del Córdoba fatigados durante un partido (FOTO: LaLiga)

La defensa ha sido y es un quebradero de cabeza tanto en lo deportivo como a nivel de club, pues, si al poco rendimiento de los jugadores a nivel defensivo a lo largo de este 2017 le añadimos la escasez de jugadores que la directiva ha contratado para jugar en la zaga, nos encontramos con el fracaso de este equipo, ya que no se puede construir la casa por el tejado y la defensa es el cimiento de todo equipo.

Una defensa en la que la capitanía queda muy grande para los jugadores que han estado en el transcurso del año y donde el único capaz de pilotarla estuvo troncado por las lesiones y los caprichos de la directiva, Deivid. Y es que, hasta 62 goles ha encajado el conjunto califa en todo el año 2017, 36 en lo que va de temporada y 26 en la temporada pasada durante el 2017 ,que se resumen en apenas 10 porterías a cero logradas. Cifras que dejan en evidencia que nadie puede encontrar la clave para que los cimientos se compacten y está claro que los errores administrativos y deportivos han llevado al Córdoba CF a ser conocido por su debilidad defensiva.

Análisis detallado de todos los zagueros que han defendido la elástica blanquiverde durante el 2017:

Antoñito: El lateral derecho llegó desde Albacete para la temporada 2016/2017 en una forma envidiable. Sin embargo, su nivel de forma disminuyó como la del resto del equipo debido a varias lesiones y a que José Luis Oltra no le daba confianza. A pesar de todo, completó una temporada bastante buena en donde se ganó la titularidad y a día de hoy se echa bastante en falta su explosividad ofensiva. Resultó una sorpresa su salida del club hacia Valladolid y ahora es indiscutible allí.

José Antonio Caro: Su papel como tercer central y lateral derecho suplente le han permitido jugar prácticamente todo el año como titular. Gracias a su polivalencia se ha ganado a los entrenadores y siempre cuenta para ellos. También se ha ido ganando a la afición con trabajo y esfuerzo y sobre todo con goles, pues lleva 3 este año y eso que cuando llegó al equipo se esperaba poco de él tras el descenso del Elche. Es el único defensa que sigue luchando por la blanquiverde tras la temporada pasada y sus buenas actuaciones le están dando muchos galones.

Deivid: Desde primera división defendiendo al Córdoba y siendo un cordobesista más. Su grave lesión en la temporada pasada supuso la decadencia del equipo pero con su recuperación en 2017 el Córdoba volvió a recuperar su buen estado de forma y se salvó. Sin duda es la gran pérdida de la plantilla, pues nadie esperaba que la directiva decidiera regalarlo al Real Valladolid en verano siendo el líder del Córdoba CF y el espejo en donde la afición se miraba. En el equipo vallisoletano es una pieza clave.

Héctor Rodas: La temporada pasada, el central valenciano perdió su estado de forma y dejó mucho que desear. De ser clave para el equipo pasó a ser un lastre aunque siempre defendió la camiseta como un buen cordobesista. Su marcha en el mercado veraniego era lógica y ahora juega en el Cercle Brugge de la Segunda División de Bélgica.

Bijimine: El central congoleño pasó de jugar en el filial blanquiverde a tener ficha con el primer equipo puesto que demostró nivel para la categoría de plata. Sin embargo, una noche loca que acabó en accidente le costó el castigo por parte de Carrión y no volvió a jugar en prácticamente todo el 2017. Se marchó al Apollon Smirnis de Grecia.

Bíttolo: Llegó en el mercado invernal desde la liga griega y nadie sabía nada de él pero sorprendió a todo el mundo con su buen juego. El argentino se hizo con el lateral izquierdo y demostró un despliegue futbolístico adecuado a lo exigido. El problema fue que decidió irse en verano a un equipo mejor y finalmente ha acabado en el recién ascendido Albacete donde es titular pero ahora está lesionado.

Domingo Cisma: El veterano lateral zurdo era una franquicia entre los jugadores y fue titular durante su etapa en el Córdoba. Aunque dejó bastante que desear durante lo que jugó en 2017, lo que certificó su final fue una grave lesión a final de temporada que lo apartó del equipo. Aunque el Córdoba CF trataba su lesión, unos problemas con su salario acabaron con su denuncia al club y estos decidieron rescindir su contrato.

Samu De Los Reyes: Cuatro temporadas en el club resumidas en cesiones y no convocatorias. La pasada campaña, el lateral sevillano permaneció en la plantilla pero apenas jugó 6 partidos en competición liguera. Nunca ha dado la talla para tener un sitio en el equipo y se desvinculó este verano. Ahora mismo el sevillano no tiene equipo.

Víctor Mena: El joven lateral zurdo forma parte del filial pero lleva dos temporadas siendo utilizado para el primer equipo. Cumple con su trabajo de suplir las bajas en la zaga y demuestra mucho compromiso. Además, hay esperanzas de que él puede ser quien ocupe la titularidad puesto que no hay nivel en esa posición de lateral izquierdo.

Joao Alfonso: Llegó esta temporada para sustituir a Deivid y no ha conseguido llegarle ni a la suela de sus zapatos. El zagero portugués tiene buenos antecedentes de la liga portuguesa pero en la liga española no ha dado el nivel esperado y no ha conseguido ser el líder que el equipo necesita. Un proceso de adaptación que está siendo muy largo y el equipo mientras se está hundiendo.

Fernández: El fichaje de todos los años por fin llegó para disputar esta campaña. El cordobés ya está en casa y está desplegando un buen nivel en el lateral derecho y sacrificándose por el equipo, aunque muchas veces le traicionan los errores en defensa.

Josema: El joven central llegó desde Murcia para crecer en el conjunto califal y ser la apuesta del club en la zaga. Ha demostrado que tiene buenas cualidades para jugar en segunda pero sus errores en defensa y sus continuas lesiones dejan claro que no tiene suficiente experiencia y no es fijo en las alineaciones. Sin embargo, es un jugador donde hay mucha ilusión depositada y se espera un gran nivel por su parte.

Daniel Pinillos: Otro que vuelve a casa tras el ascenso pero ha vuelto en forma de pesadilla ya que es el gran señalado por la afición. Llegó del Nottingham Forest y se notó que en la Championship defienden poco. Su nivel está siendo muy bajo, en defensa es muy blando y tiene numerosos fallos, y en ataque anda falto de recursos. Ha perdido la titularidad del lateral izquierdo y debe empezar a jugar bien para reconciliarse con el Arcángel y así pueda volver el Pinillos que nos enamoró el año del ascenso. Loureiro: Debutó en liga en el último partido del año y lo poco que se le ha visto sobre el césped es su velocidad y su falta de experiencia y contundencia. El lateral derecho gallego llegó este verano y aun se está adaptando por su juventud.

Noblejas: Su fichaje se anunció a última hora de mercado veraniego y todavía no ha jugado con el equipo debido a que arrastra una lesión desde la temporada pasada.