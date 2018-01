La Lupa Blanquiverde: Cádiz CF

Fuente: cadizcf.com

Nueva jornada de liga, dónde el Córdoba volverá a jugar de forma consecutiva fuera de casa. Esta vez el Córdoba viajará hasta Cádiz donde jugará sobre el césped del Ramón de Carranza. El Córdoba disputará una nueva jornada de liga buscando disminuir la distancia que actualmente separa al club de la salvación. Tras la rueda de prensa en el día de hoy toda esperanza de venta del Córdoba queda disipada. Además, Carlos González, ha dejado claro que ,a no ser que se produzcan ventas, no llegará ningún jugador nuevo a la plantilla, dado que no queda límite salarial. Por lo tanto no queda más que remar con la actual plantilla para lograr mantenerse en esta Liga 1|2|3. El Cádiz por su parte afronta el encuentro con la tranquilidad a priori de enfrentarse a uno de los equipos más débiles de la liga.

El Cádiz

El Cádiz afrontará el encuentro tras ser eliminado en la Copa del Rey en la noche del jueves por el Sevilla por 2 goles a 1 para el Sevilla,dando una imagen a la altura del encuentro. El Cádiz se encuentra en una posición cómoda en la clasificación, situándose como el segundo clasificado de esta Liga 1|2|3, lo que supone puestos de ascenso directo. Puesto el cuál no estará dispuesto a desprenderse por lo que buscará sacar del encuentro la máxima puntuación posible. El Cádiz llega al encuentro tras ganarle el pasado 6 de enero al Granada por un gol a cero. Atendiendo al once de ese encuentro, podemos preveer que Álvaro Cervera sacará sobre el césped del Ramon de Carranza a Cifuentes bajo palos; Carpio, Kecojevic, Villanueva y Bijker en defensa de 4; Garrido, Abdullah y Álex Fernández ocupando el medio del campo; Salvi y Álvaro en los extremos y Dani Romera en la punta en sustitución del sancionado David Barral.

Estamos seguro de que esta jornada de liga nos dejará un interesante encuentro en el que ambos conjuntos lucharán por un objetivo distinto cada uno, el Córdoba buscará mantenerse y el Cádiz aspirar al ascenso a Primera División.