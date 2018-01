El Córdoba en caída libre y sin frenos

Google Plus

ÁRBITRO: Acediano Monescillo (Colegio de árbitros Castellano-manchego). Amonestó a los locales Villanueva y Bijker y a los visitantes Loureiro, Javi Galán, Edu Ramos

Córdoba CF: Kieszek, Loureiro (Waldo, 72'), Caro, Edu Ramos, Pinillos, Markovic (Alfaro, 64'), Caballero, Javi Galán, Javi Lara, Jovanovic (Jaime Romero, 78') y Guardiola

Una vez nueva derrota para el Córdoba, que se vio doblegado por un conjunto local con un Álvaro García pletórico, autor de los dos goles que dieron la victoria al Cádiz. El Córdoba con los goles del encuentro de ayer suma 40 goles encajados en 22 partidos de liga, una cifra negativa que deja claro una vez más por qué ocupan los blanquiverdes la posición de colista en la Liga 123. De todo han probado los entrenadores que esta temporada han pasado por el banquillo blanquiverde, incluso este pasado domingo Jorge Romero lo intentó colocando a Pinillos de defensa central, pero nada, en el Córdoba no encuentran la fórmula correcta para echar el cerco a la portería de Kiescezk. A pesar de todo el Córdoba contó con grandes oportunidades de anotar gol pero Cifuentes detuvo la ofensiva blanquiverde.

El partido empezó con un Cádiz que salió al campo dominando, encerrando al Córdoba en su campo. Así llegó la primera ocasión del encuentro para los locales con un disparo de Salvi que Kiescezk detuvo.

Sin embargo, el primer gol de los locales llegaría minutos más tarde, donde Alvaro García fue el más listo de la clase y recogió un balón adelantándose a la zaga del Córdoba y plantándose ante Kiescezk quien poco pudo hacer. Minutos más tarde, Cifuentes dejó un auténtico paradón a un disparo de Markovic quien recibió un pase entre líneas y disparó a puerta, pero Cifuentes se hizo enorme y detuvo el balón.

Durante unos minutos los visitantes plantaron cara al Cádiz planteándole verdaderos problemas a la zaga del conjunto local. Unos minutos más tarde de la ocasión de Markovic, Sergi Guardiola, el máximo goleador blanquiverde, se cuajó el solito una jugada que no pudo transformar en gol. Los blanquiverdes volvieron de nuevo a verse superados por los locales, lo que conllevó a verse de nuevo con dificultades para superar el medio del campo, y el Cádiz volvió a acelerar y a crear ocasiones, por poco no llegó el segundo para los amarillos en un fuera de juego de Dani Romera. Villanueva se marcó una increíble jugada en solitario que por poco no acabó con el segundo gol para los locales.

Se sucedían una y otra vez arremetidas de los locales que protagonizaba un Álvaro, que era aclamado por la grada cadista mientras le suplicaban que no dejara las filas cadistas (esto último se debe a que han surgido rumores de la posible marcha del jugador cadista, y además se encontraban ojeadores de diversos clubes sobre el Carranza para ver en directo el nivel del jugador) .

En la segunda parte podemos destacar del principio de la misma un disparo de Abdullah que se marchó desviado, y un disparo de Jovanovic para los visitantes que no conllevó mayor peligro. De nuevo pudo conseguir el empate Jovanovic de volea, aunque el esférico se marchó no encontrara puerta, pero está arremetida recibió como respuesta en la siguiente jugada una nueva embestida cadista, con un centro de Carpio que atrapó directamente Kieszeck.

El encuentro se convirtió en un intercambio de arremetidas entre ambos clubes. Por tanto perdonar los visitantes, llegó el segundo gol de los locales, de nuevo de las botas de Álvaro García. La jugada fue similar a la del primer gol, recibió un pase en largo de Carrillo y le ganó la partida a la defensa visitante, se plantó ante Kiescezk, le dribló y anotó el segundo gol.

Así finalizó el encuentro, con un Córdoba que se muere poco a poco, tanto en el ámbito deportivo como en los despachos. Y esque la situación que actualmente se vive con la compra del Córdoba poco puede hacer más que empeorar la situación en el campo, con una situación que provoca en los jugadores incertidumbre sobre que será de ellos.