Previa Córdoba CF - Albacete Balompié: que empiece el milagro

Google Plus

Córdoba - Albacete. Fotomontaje: VAVEL

Primer partido del 2018 en El Arcángel. El Córdoba recibe la visita del Albacete de Enrique Martín Monreal con las expectativas puestas en sumar y acercarse a la tan ansiada permanencia. Aunque parezca un partido más, para la familia cordobesista es el comienzo de una nueva época, pues darán la bienvenida al nuevo propietario de la entidad blanquiverde, Jesús León, lo que supone un plus de motivación por el que lograr el objetivo.

Por parte de los manchegos, viajan a la ciudad sultana habiendo hecho los deberes en casa y en una posición tranquila en la tabla, por lo que competirán sin presión. Pero como es lógico, querrán aprovecharse y sacarle los tres puntos al coladero de la Segunda División.

De hecho, llevan una buena racha en donde han obtenido diez puntos en los últimos cinco partidos, y se encuentran decimoterceros con veintiocho puntos, a siete del descenso. Muy distinta es la situación del conjunto cordobés. En la vigésima primera posición con apenas dieciséis puntos logrados y a diez de la salvación. Su racha en los últimos cinco partidos ha sido de cuatro puntos de quince posibles.

"Confío en los que tengo”

Las palabras de Jorge Romero son contundentes y apelan a la confianza en sus jugadores a pesar de las recientes salidas del extremo Jaime Romero, dirección Lugo, y Daniel Pinillos, al Barnsley de la Championship: "Me encargo de gestionar la plantilla que tengo y poco más”.

Esas ventas de última hora han provocado que el entrenador blanquiverde innove en su convocatoria con varios jugadores del filial como Soler y el juvenil Andrés, además de los habituales Waldo y Aguado, y que se creen muchas dudas con respecto al once titular. Se lleva consigo a toda la plantilla disponible y hará tres descartes en las horas previas al encuentro. No podrá contar con Aguza ni Jona por lesión, pero la baja más sensible es la del extremo Javi Galán debido a acumulación de amarillas. Eso sí, esta jornada vuelve el lateral diestro Fernández y el lateral zurdo Noblejas, que está ante su oportunidad de debutar tras su grave lesión, aunque es duda su titularidad debido a su bajo nivel físico.

Los de Enrique Martín gozarán de la vuelta del pichichi del equipo, Román Zozulia, que cumplió sanción la pasada jornada, aunque no dispondrá del ex cordobesista Pelayo, por su lesión, ni de Quim Araujo, Adri y tampoco de Héctor. No jugará el recién llegado en el mercado de invierno, Gorosito, y ni siquiera el propio entrenador podrá estar sobre el césped, pues estará dos partidos sancionado por sobrepasar la línea del banquillo la pasada jornada.

Con respecto a la alineación, la de los andaluces es indescifrable debido a los muchos cambios que implanta Jorge Romero en su sistema cada jornada. A pesar de ello, se prevé un 4-5-1. El Albacete, por su parte, seguirá con su habitual formación de tres centrales, dos carrileros, tres centrocampistas y dos delanteros, es decir, un 3-2-3-2.

El encuentro será atractivo por la vuelta de Bíttolo y Rafa Gálvez a la que fue su casa. El argentino completó la segunda vuelta la temporada pasada con el conjunto andaluz y el defensa cordobés ha vestido la blanquiverde desde las categorías inferiores hasta el primer equipo, marchándose al queso mecánico tras finalizar la temporada 2015/2016.

Antecedentes

Dos escuadras muy similares, igual que sus estadísticas en El Arcángel. Han disputado 13 encuentros en escenario cordobesista y solo han habido tres empates. El resto de partidos acabaron con cinco victorias para el conjunto blanquiverde y cinco victorias para los manchegos, repartiéndose en ellos veinte goles en total.

El precedente más cercano fue el de hace dos temporadas, cuando el Córdoba que acabó en Play-off de ascenso perdió ante el Albacete que finamente descendería. Ganaron los blancos por 2-3, con doblete del ahora jugador del Girona, Portu, y del central ,ahora del Huesca, Pulido, mientras que la añorada "Doble F" anotó los dos goles de los andaluces, Fidel el primero y Florín Andone el segundo. Esta temporada se enfrentaron en el Carlos Belmonte y salieron vencedores los cordobesistas por un contundente 0-3, aunque en la jornada dos la situación era totalmente distinta.

Convocatorias

Córdoba CF: Pawel, Igor Stefanovic, Fernández, Loureiro, Joao, Josema, José Antonio Caro, Vallejo, Noblejas, Edu Ramos, Esteve, Caballero, Markovic, Aguado, Waldo, Alfaro, Javi Lara, Andresito, Jovanovic y Sergi Guardiola

Albacete Balompié: Tomeu Nadal, Miño, Álvaro Arroyo, Chus Herrero, Morillas, Nili Perdomo, Bíttolo, Rafa Gálvez, Gaffor, Saveljich, Carlos Delgado, Jon Erice, César De la Hoz, Dani Rodríguez, Néstor Susaeta, Belá, Acuña, Zozulia, Aridane.

Posibles onces