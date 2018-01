Jorge Romero: "Cuando no se consiguen resultados, es difícil sacar algo a lo que agarrarte"

Google Plus

Jorge Romero, entrenador del Córdoba // Fuente: Córdoba CF

El Córdoba CF vive una de sus semanas más intensas en lo que llevamos de temporada. Con un nuevo partido por delante, cambios en la presidencia y la salida de dos de sus jugadores, Jorge Romero, el entrenador del Córdoba atiende a los medios en la previa al encuentro con el Albacete.

“Es un equipo que ataca de una forma muy rápida y tiene mucho ritmo ofensivo. Eso me preocupa. Es un equipo que pasa de estar en un bloque muy bajo a estar rápidamente con muchos jugadores, cerca del área. Trataremos de compensar eso con trabajo defensivo por nuestra parte.” comentaba Jorge Romero sobre su próximo rival. Asimismo, el técnico califal piensa que el Albacete es un “equipo intenso” y que tiene un “sistema diferente a la mayoría”.

El Arcángel se estrena en este 2018, y si algo queda en el recuerdo del equipo, es la última jornada jugada en casa ante el Reus y como dice su entrenador “el apoyo de nuestra gente, las sensaciones que El Arcángel nos dejó y ganar el partido”. Aunque el Córdoba pasa uno de sus peores momentos, su entrenador y el equipo saben que “la afición va a estar por lo alto de todo eso”.

Ya es oficial la salida de Jaime y Pinillos dejan a un Córdoba aun peor. “El caso de Jaime se ha hecho oficial. Pinillos, no ha entrenado en los últimos dos días y ha pasado reconocimiento médico con un club” declaraba Jorge Romero. Y es que esta doble salida ha dejado tocado al vestuario blanquiverde: “Veo su preocupación y su implicación. Los que están que estén al 100%.” comentaba el técnico. Aunque el entrenador del Córdoba es consciente de la situación del club, sabe que no puede reprochar nada de esta pérdida de confianza, y sabe que “Cuando no se consiguen los resultados, es difícil sacar algo a lo que agarrarte”.

El Córdoba tiene este sábado otra oportunidad para agarrarse a la permanencia con uñas y dientes. Tiene la difícil tarea ante el Albacete de conseguir dejar en casa los 3 puntos para el club andaluz.