Fisioclínicas seguirá ligado a la Cultural con el Júpiter y la cantera

Fisioclínicas seguirá ligado a la Cultural en el Júpiter y la cantera. | Foto: Desde la Grada

La sorpresa saltó hace unos días. El Grupo Fisioclínicas dejaban de ser los fisioterapeutas de la Cultural y Deportiva Leonesa después de 20 años de trabajo. Las críticas a través de las redes sociales no tardaron en llegar y por ese motivo se vieron obligados a explicar los motivos de este cambio. Javier Elorrieta y Felipe Llamazares atendieron a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Reino de León. Ambos coincidieron en que la marcha es lógica y entendible, ya que la División de Plata requiere una dedicación prácticamente absoluta que no puede dar.

Felipe Llamazares reconoció que "los lazos que hay con Javier son prácticamente irrompibles" y por este motivo señaló que "Fisioclínicas sigue con las categorías inferiores, el Júpiter, la relación sigue igual". El gerente culturalista explicó que con el ascenso a Segunda División "el primer equipo se necesita dedicación absoluta" y apuntó que "Javier con su trabajo no nos lo podía dar". El mandatario no dudó en reconocer que "es una situación dolorosa", pero quiso salir al paso de las críticas recibidas: "A nadie se le ha dado una patada, simplemente se reestructura por temas profesionales".

Javi Elorrieta: "Seré de la Cultural toda mi vida".

El gerente de la Cultural y Deportiva Leonesa alabó el trabajo de Javier Elorrieta: "Desde que estoy en el equipo, Javier ha dado más que ha podido recibir". El propio Felipe Llamazares reconoció que "en su momento daremos el organigrama del cuerpo técnico y del área de salud" y señaló que "faltan cosas". La entidad "está trabajando en ello", reconoció e insistió que todo será comunicado a su debido tiempo y, seguramente antes de iniciar la pretemporada: "Notificaremos todo antes de que el equipo comience a trabajar".

Por su parte, Javi Elorrieta, explicó que "en ningún caso querría estar por pena. No quisiera seguir este año por ello" y apuntó que "hay etapas, son 20 años, me da pena marcharme cuando menos me apetece, pero es el mejor momento". El hasta ahora fisio culturalista comentó que fue "un año bueno, vivido como nunca, ver a la Cultural desde la grada también es muy bueno" y explicó que "siempre seré de la Cultural toda mi vida". "Entiendo que quieran esto y seguiré apoyando y aplaudiendo desde la grada", sentenció antes de dar las gracias en especial a "Luis Cembranos y Felipe Llamazares por evitar la desaparición del equipo".