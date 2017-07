La Cultural Leonesa oficializa el fichaje de Pito Camacho

Pito en un encuentro de esta temporada. | Foto: Ari Santeugini (VAVEL.com).

Estaba confirmado desde enero. La no salida de Jorge Palatsí o Leandro Montagud impidió que el ariete andaluz llegara a las filas de la Cultural y Deportiva Leonesa. Pito Camacho ya es oficialmente jugador del conjunto culturalista para la próxima campaña, aunque su presencia podría cambiar. Rubén de la Barrera ya manifestó al concluir la temporada que habría jugadores que comiencen la pretemporada y no la competición. En esta tesitura se encuentra el nuevo efectivo del cuadro leonés que deberá ganarse su continuidad a partir de este jueves.

Ilusión no le faltará a un jugador que da un salto importante en su carrera deportiva después de abandonar las categorías amateur para llegar a la División de Plata. Su buen hacer en las últimas campañas en el CD Izarra no ha pasado inadvertido para equipos de superior nivel que se interesaron por Pito Camacho. El ariete andaluz estuvo muy cerca de recalar en la Cultural y Deportiva Leonesa en el pasado mercado invernal. El acuerdo estaba cerrado, aunque no pudo llegar al no liberar una ficha de sub-23 uno de los dos cancerberos que formaban parte del equipo. De este modo siguió como referente del cuadro de Estella al que lideró en ataque obteniendo la ansiada permanencia.

Aunque todo estaba cerrado, la Cultural y Deportiva Leonesa ha tardado más de lo previsto y esperado en anunciar el refuerzo del atacante almeriense. Criado en el club de su localidad y después de pasar por varios equipos andaluces de Tercera División abandonó su comunidad. El Real Ávila y la SD Leioa acogieron a un delantero que demostró con creces su olfato goleador en dos equipos punteros que buscaban el ascenso a la categoría de bronce. El salto a Segunda División 'B' llegó en las filas del CD Izarra, con el que ha tenido la oportunidad de debutar en esta categoría. A base de goles y buenas actuaciones ha llamado la atención de equipos de superior nivel como el conjunto culturalista.

El jueves 13 comienza la pretemporada

A partir de este martes, los jugadores que conforman actualmente la plantilla de la Cultural y Deportiva Leonesa comenzarán las pruebas médicas. No será hasta el jueves 13 cuando están citados en el Área Deportiva de Puente Castro para vestirse de corto e iniciar la preparación. La entidad leonesa aún no ha confirmado la hora de comienzo de la primera sesión de entrenamiento de cara a su retorno 42 años después a la División de Plata. Lo que es casi seguro es la llegada de algún refuerzo más durante los próximos días antes de arrancar la pretemporada.