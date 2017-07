Rubén de la Barrera: "Los nombres me importan poco, me importan los jugadores"

Google Plus

Rubén de la Barrera dirigió. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

Muchos años de espera y el comienzo ya está aquí. El proyecto de la Cultural y Deportiva Leonesa en Segunda División arrancó este jueves tras los diferentes reconocimientos médicos. Rubén de la Barrera, técnico culturalista, atendió a los medios de comunicación tras la primera sesión de entrenamientos de la pretemporada vivida en el Área Deportiva de Puente Castro. El preparador tiene claro que "trabajaremos al máximo, tenemos claro dónde estamos" y aseguró que "la meta es la permanencia, y vamos a luchar por ella".

El entrenador gallego se mostró muy feliz con los suyos: "Estamos contentos, muy buenas sensaciones en general" y apuntó que "hemos hablado con toda la plantilla". Rubén de la Barrera explicó que "en la primera sesión hemos podido comprobar la ilusión de la gente por jugar en esta categoría". En ese sentido reveló que "la temporada pasada ya ha terminado" y sentenció que "tenemos la ilusión de hacer las cosas bien en ésta y competir".

"Nadie ha firmado para irse, forman parte todos de la Cultural".

Sobre los recién llegados, Rubén de la Barrera confirmó que "tienen que ganarse el puesto en cada entreno" y explicó que "nadie ha firmado para irse, forman parte todos de la Cultural". De este modo, el preparador culturalista comentó que "tenemos presente que la plantilla final tendrá toda nuestra confianza" y aseguró que "vamos a ir a muerte para competir al máximo, los nombres me importan poco, me importan los jugadores". "No se puede pensar en el mañana, cada uno tiene que dejarse la vida por competir aquí", sentenció.

El trabajo es fundamental en este tiempo y el preparador culturalista lo tiene claro: "Vamos tomando conciencia, la adaptación debe ser rápida y todo el mundo debe ofrecer más que el 100%". Rubén de la Barrera reconoció que "intentaremos ser protagonistas con balón, siempre y cuando las circunstancias lo permitan". Donde no quiso entrar a valorar fue en las diferentes salidas que ha vivido el equipo durante este periodo estival: "Deseo lo mejor a todos los jugadores que ya no están, permanecerán siempre en el recuerdo y la historia".