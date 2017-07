Manu Rodríguez: "Estoy con la ilusión de un chaval de 20 años"

Google Plus

Manu Rodríguez junto a Óscar Cano durante su presentación. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

Quedará para el recuerdo como el primer refuerzo de la Cultural y Deportiva Leonesa en su retorno tras 42 años lejos del fútbol profesional. Manu Rodríguez abandonó el CD Lugo tras diez años en las filas rojiblancas para firmar por el cuadro culturalista en busca de nuevos retos. Por este motivo, el lateral izquierdo ha sido el primer jugador de los recién llegados que ha sido presentado en el Estadio Reino de León. El polivalente zaguero gallego estuvo acompañado por Óscar Cano y atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa.

El veterano futbolista reconoció que "en Lugo se había terminado un ciclo, este proyecto me atrajo mucho desde el inicio" y apuntó que "hay similitudes en León con mi anterior etapa tras el ascenso. Manu Rodríguez confirmó que "me gustó todo: el equipo, la ciudad, la afición... Todo ha sido fantástico y el grupo es muy bueno" y señaló que "la ilusión de la ciudad es parecida a la vivida en Lugo". Además apuntó que "ya conocía al míster, quiere jugar, manejar balón y posesión" y añadió que "eso me ayuda mucho en la adaptación".

"Lo más difícil en Segunda es el día a día".

Experiencia en la categoría no le falta y por ello aconsejó que "tenemos que ser fuertes en todas las situaciones, venimos a sumar todo lo posible para conseguir el objetivo". Manu Rodríguez explicó que "lo más difícil en Segunda es el día a día" y apuntó que "aguantar bien todas las jornadas ante equipos de mucho potencial". En ese sentido, el lateral izquierdo de la Cultural y Deportiva Leonesa confirmó que será necesaria la "tranquilidad e ilusión van a ser elementos fundamentales para pelear por nuestras metas".

Manu Rodríguez desveló que "estoy con la ilusión de un chico de veinte años" y señaló que "este proyecto me gusta mucho, y esperamos enganchar a la gente". Pese a la ilusión quiso poner los pies en el suelo y confirmó que irán "semana a semana, el objetivo de los 50 puntos nos acercará a nuestra meta, lo daremos todo". El nuevo jugador culturalista comentó que "trataré de sumar en todo lo que pueda, aportar experiencia y trabajo al equipo" y apuntó que "debemos mantener la ilusión por ganar y conseguir cosas, junto a la tranquilidad en los momentos duros".

Por su parte, el director deportivo de la Cultural y Deportiva Leonesa, Óscar Cano comentó que Manu Rodríguez "es un jugador de mucha experiencia, es un plus en esta categoría". "Ha jugado en equipos con planteamiento cercano al nuestro", prosiguió antes de confirmar que "en el plano humano necesitamos gente que nos ayude mucho, y estamos seguros que su aportación será clave". "Es un jugador de gran calidad, su perfil es diferente a lo que tenemos, y en este caso nos ayudará mucho", sentenció.