Isaac Carcelén: "La apuesta por el equipo y la idea de juego fue decisiva para venir aquí"

Isaac Carcelén posa con la bufanda en el Estadio Reino de León. | Foto: Cultural Leonesa,

Uno de los primeros rumores. Isaac Carcelén fue presentado este jueves como jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa en el Estadio Reino de León. Un jugador que ha militado las dos últimas campañas en el Real Zaragoza y que se reencuentra con Óscar Cano. El director deportivo de la entidad es su principal valedor con el que ya coincidió en el filial del Betis. Ahora, el zaguero sevillano deberá competir con Ángel Bastos para hacerse con el puesto de lateral derecho titular.

El nuevo jugador de la entidad leonesa reconoció que "la confianza en el proyecto fue importante, la idea de la Cultural es de mucha ilusión" y en ese sentido se mostró feliz por el modelo que sigue el club de juego: "La apuesta por el equipo y la idea de juego fue decisiva para venir aquí". Isaac Carcelén no tuvo reparos a la hora de confirmar que "la idea de juego es conocida, creo que me podré adaptar bien al esquema y al sistema". El nuevo lateral derecho culturalista comentó que "tanto Óscar Cano como el míster me han transmitido las características del equipo, eso me ayudó a decidir".

"La competencia es sana, tendremos que trabajar mucho para tener minutos".

Isaac Carcelén alabó el trabajo y la forma de jugar de Rubén de la Barrera, especialmente, para su demarcación: "Pocos entrenadores ofrecen estas posibilidades de juego para un lateral como yo". El zaguero sevillano entiende que para conseguir la salvación "tenemos que estar muy unidos, ser regulares, si estamos bien, el nombre no importa en el césped" y apuntó que "la competencia es sana, tendremos que trabajar mucho para tener minutos". Sobre el primer amistoso de este sábado confirmó que "este primer partido servirá para empezar a rodar y a trabajar con los compañeros".

Por su parte, Óscar Cano, director deportivo del conjunto leonés, no dudó en agradecer la predisposición del jugador por firmar: "Agradecemos el esfuerzo que ha hecho para venir al club. Siempre nos ayudó". En este sentido, el encargado de confeccionar la plantilla de la Cultural y Deportiva Leonesa reveló que "la incorporación obedece al cómo queremos hacer las cosas a nivel fútbol" y apuntó que "es un jugador profundo, buen pasador, que puede pisar área, juega por dentro y por fuera". "A nivel defensivo ha crecido muchísimo, nos puede aportar en ataque y en seguridad atrás", comentó Cano, que sentenció que "estamos ante un jugador joven, y muy completo, que esperamos que sea un elemento de peso en el equipo".