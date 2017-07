Yelko Pino: "El míster entiende el juego de manera distinta al resto"

Yelko Pino y Unai Albizua sobre el césped del Reino de León. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

La Cultural y Deportiva Leonesa continúa con las presentaciones de sus nuevos jugadores en esta etapa en la División de Plata del fútbol español tras 42 años. La entidad culturalista, eso sí, ha optado por aumentar la cifra de jugadores que da a conocer ya que en esta ocasión fueron los dos los que acudieron a la sala de prensa. Esta vez fue el turno de Unai Albizua y Yelko Pino, que tras responder a las cuestiones de los medios de comunicación pisaron el césped del Estadio Reino de León. Ambos componentes del conjunto leonés han sido los primeros en salir ataviados con la nueva equipación que vestirá el equipo esta campaña.

El zaguero llegado desde la UCAM Murcia, Unai Albizua, explicó que "el interés del club y el proyecto que hay detrás, fueron razones importantes para venir". Un veterano para la zaga y que reconoció que "las pretemporadas son duras, pero estamos asimilando bien las cosas y mejorando cada día" y comentó que "la competición nos hace mejores, tenemos compañeros importantes y trabajaremos para conseguir nuestros minutos". El defensor vasco no escondió que el principal objetivo del equipo es "mantener la categoría y a partir de ahí podemos pensar en otras cosas" y sentenció que "está todo muy igualado".

Unai Albizua: "Lo importante es ser regular y conseguir el objetivo lo antes posible".

El zaguero de la Cultural y Deportiva Leonesa reconoció que pese a su experiencia "no soy referencia, soy uno más" y comentó que "vengo a aportar todo lo que pueda, como todos". Unai Albizua explicó que "vengo de una idea diferente de juego, y hay que adaptarse", pero "el míster está encima y no habrá problema". El defensor vasco desveló que "esperamos que los conceptos puedan fijarse también en los partidos" y apuntó que "nos gusta competir". El veterano zaguero recordó que "hay muchos equipos históricos que también lo pasan mal en la categoría" y señaló que "lo importante es ser regular y conseguir el objetivo lo antes posible".

Por su parte, Yelko Pino comentó que "desde el primer momento, el interés del club fue clave" y apuntó que "tenía ganas de demostrar todo lo que puedo dar". El mediapunta gallego lanzó un mensaje esperanzador: "Ha llegado la hora de explotar como futbolista, creo que este club, su proyecto, me va a ayudar". Y es que talentoso jugador no dudó en reconocer que "por circunstancias no alcancé mi mejor nivel, busco continuidad y tengo mucha ilusión en el equipo" y añadió que "espero ser importante en fase ofensiva, sumar asistencias y goles al colectivo". Sobre su nuevo técnico desveló que "entiende el juego de manera distinta al resto" y señaló que "me adaptaré a lo que me pida el equipo y el entrenador en cada momento del juego".