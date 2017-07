Santiago Magallán: "Es un sueño llegar a Europa"

Guarrotxena y Magallán junto a Óscar Cano durante la presentación. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com)

Esta tarde, la Cultural y Deportiva Leonesa disputará su segundo amistoso de pretemporada en Verín ante el filial del Celta de Vigo. Un encuentro para aumentar la carga física y seguir afinando conceptos tácticos propuestos por Rubén de la Barrera y su cuerpo técnico. Pero antes de viajar a tierras gallegas, el Estadio Reino de León volvió a acoger la presentación de dos jugadores, esta vez el turno fue para Santiago Magallán e Iker Guarrotxena. El encargado de presentarlos antes de dar paso a las cuestiones de los medios de comunicación fue un Óscar Cano que alabó la "humanidad" de ambos jugadores.

Feliz e ilusionado, así de radiante se mostró el nuevo jugador argentino de la Cultural y Deportiva Leonesa tras su salto al fútbol europeo: "Llegar aquí es un cambio importante, es un sueño llegar a Europa, siempre busco más". Santiago Magallán reconoció que no conocía el equipo antes: "Me informé sobre el club, la idea de juego" y apuntó que "todo ayudó en el objetivo de venir". Pese a que tenía el ofrecimiento de seguir en Unión Santa Fé, el centrocampista desveló que "prefería dar un paso adelante y afrontar este reto" y no tuvo reparos a la hora de afirmar que "hay mucha diferencia con el fútbol de allá".

Iker Guarrotxena: "En la Cultural me querían"

El centrocampista argentino comentó que la idea de juego de Rubén de la Barrera le favorece notablemente: "Me adapto bien al estilo de juego, el míster brinda muchos conceptos al jugador". Santiago Magallán reconoció que "quiero demostrar todo lo que tengo aquí, es mi objetivo, sumar al colectivo". Desde su país, el nuevo jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa comentó que se ve una liga muy complicada y competitiva: "La Segunda se ve desde fuera como una gran competición, muy importante a todos los niveles".

Por su parte, Iker Guarrotxena confirmó que "tenía claro que quería un sitio en el que me valorasen" y no tuvo reparos en afirmar que "en la Cultural Leonesa me querían". El atacante vasco explicó que "tengo que estar cómodo y feliz y este proyecto encaja conmigo" y apuntó que "el grupo, el ambiente es algo importante y a nivel humano lo valoro mucho para venir". Llegado desde el Mirandés este verano, el nuevo jugador culturalista desveló que "me adaptaré bien seguro al equipo, quiero formar parte de esta idea de juego".

"El equipo es todo", comentó el nuevo fichaje de la Cultural y Deportiva Leonesa, que reconoció que "si no funciona el grupo, no funciona el jugador y el protagonista individual te lo da el equipo". Iker Guarrotxena, en los entrenamientos que lleva con el equipo explicó que "la forma de jugar me ha gustado, creo que puedo dar mucho aquí" y señaló que "puede ser un gran año". El atacante vasco no tuvo reparos a la hora de explicar que "quiero centrarme en el objetivo, buscaremos la permanencia, que es lo que hay que conseguir primero".