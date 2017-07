Tablas en el segundo ensayo de pretemporada

Google Plus

Empate en el segundo amistoso de pretemporada ante un Celta de Vigo 'B' que demostró estar rodado y que no le puso las cosas nada sencillas al cuadro culturalista. Agus Medina adelantó a los celestes a la media hora de juego, para empatar al borde del descanso Iker Guarrotxena tras el lanzamiento de un libre directo. Rubén de la Barrera dio minutos a los 23 jugadores de su plantilla y dispuso dos onces totalmente diferentes. Finalmente, los once metros del Estadio José Arjíz dictaminaron que el cuadro leonés fuera el ganador del Memorial Carlos Pérez Álvarez de Verín al mostrarse más certero que su contendiente.

Goles y alternativas

Como era de esperar, Rubén de la Barrera volvió a contar con dos onces diferenciados para cada parte con el objetivo de dar minutos a todos sus jugadores. De este modo, el preparador gallego formó con: Jorge Palatsí; Ángel Bastos, Unai Albizua, Yasser, Manu Rodríguez; Yeray, Mario Ortiz; Aridai Cabrera, Yelko Pino, Guarrotxena; Pito Camacho. Una alineación titular que presentó varios cambios con respecto a los jugadores que saltaron de inicio ante el Atlético Bembibre el pasado sábado. Así, Iza, Zuiverloon, Viti, Antonio Martínez, Magallán y Julen Colinas dejaron su sitio a Ángel Bastos, Unai Albizua, Manu Rodríguez, Mario Ortiz, Yelko Pino y Pito Camacho, respectivamente.

El nivel del Celta de Vigo 'B', pese a sus ausencias, fue mucho superior al mostrado por el Atlético Bembibre, como era de esperar, por la diferencia de categorías. El cuadro celeste, mucho más rodado, imprimió un ritmo más intenso al partido y la Cultural y Deportiva Leonesa lo notó. Tras el entrenamiento de esta mañana y la carga física de estas semanas, los pupilos de Rubén de la Barrera buscaron resguardarse con la posesión del balón. El calor y el ímpetu del segundo equipo olívico fueron otros de los enémigos culturalistas en una tarde en la que se encontraron a un rival sólido y más potente de lo esperado.

Iker Guarrotxena, muy activo, como el pasado sábado en Santa María del Páramo dispuso de la primera ocasión con serio peligro, pero se encontró con la buena intervención de Jero. Aunque el dominio era culturalista, el filial del Celta de Vigo consiguió adelantarse en el marcador tras un lanzamiento de falta de Drazic repelido por la barrera y que mandó al fondo de las mallas Agus Medina. La Cultural y Deportiva Leonesa, tras el tanto celeste buscó reaccionar y escasos segundos después pudo empatar con un gran disparo de Pito Camacho que terminó en saque de esquina. Al borde del descanso, un libre directo lanzado por Guarrotxena tocaba en la barrera y despistaba a Jero para poner el empate en el marcador.

El marcador no se mueve pese a los cambios

El inicio de la segunda mitad trajo consigo el cambio en masa previsto por Rubén de la Barrera para dar minutos a todos sus jugadores en el Memorial Carlos Pérez Álvarez de Verín. De este modo, la Cultural y Deportiva Leonesa formó con estos once jugadores: Jesús Fernández; Iza, Gianni Zuiverloon, Iván González, Viti; Regalón, Antonio Martínez; Señé, Magallán, Agudo; Julen Colinas. Si bien, hay que matizar que un efectivo de la plantilla culturalista se quedó en el banquillo tras el descanso como es el caso de Alonso. El zaguero llegado desde el Recreativo de Huelva podría terminar saliendo cedido al igual que Iván Agudo.

La intensidad y las alternativas no variaron en esta segunda mitad de juego, en la que los cambios culturalistas llenaron al equipo de savia nueva. Aunque, Jesús Fernández, que debutaba con la Cultural y Deportiva Leonesa se vio obligado a emplearse a fondo para evitar que el Celta de Vigo 'B' volviera a colocarse en ventaja. La respuesta de los pupilos de Rubén de la Barrera no se hizo esperar y estuvo a punto de llegar el gol en una acción a balón parado. Iván Agudo, uno de los que más papeletas tiene para salir cedido, botó un saque de esquina desde la derecha que remató Santiago Magallán.

Ni un ápice cambió el transcurso de la segunda mitad con un equipo adelantando líneas y buscando el triunfo como la Cultural y Deportiva Leonesa; y un Celta de Vigo 'B', eso sí, que no le perdió la cara al duelo en ningún momento. En la recta final del encuentro se produjo un cambio muy significativo con la salida del campo de Iván Agudo para dejar su sitio en el terreno de juego a Alonso. Pese a los intentos, el resultado no sufriría cambios y serían los once metros los encargados de decidir cuál era el vencedor de este Memorial Carlos Pérez Álvarez disputado en Verín.