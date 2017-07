Emi Buendía: "Es un gran proyecto, clave para tomar la decisión"

Google Plus

Emi Buendía posa en el Estadio Reino de León. | Alexis Fernández (VAVEL.com).

Emi Buendía llegó a la Cultural y Deportiva Leonesa este jueves, ejercitándose ya con el resto de sus compañeros, y este mismo viernes fue presentado por el club. El extremo, con experiencia en Primera y Segunda División, llega cedido por el Getafe CF, donde ha militado durante las últimas campañas. Óscar Cano, director deportivo de la entidad, volvió a ser el que explicaba el porqué de la llegada del extremo argentino a las filas leonesas. El encargado de la confección de la plantilla culturalista no dudó en afirmar que "esperamos que sus recursos puedan ser vistosos aquí, y que nos ayude mucho con nuestros objetivos".

Una vez más, el peso del proyecto pesó en la llegada de un jugador a la Cultural y Deportiva Leonesa, como así confirmó el extremo argentino: "Este es un gran proyecto, eso es clave para tomar la decisión". Emi Buendía no dudó en reconocer que las llamadas de Óscar Cano y Rubén de la Barrera le "han transmitido mucha confianza" y ese "ha sido un factor muy importante" en su incorporación. El nuevo atacante culturalista reconoció que "tengo experiencia y vengo con ganas de ayudar con todo a los compañeros" y además señaló que "espero regularidad" y, sobre todo, que "me respeten las dolencias para ayudar al máximo al equipo".

"Me han transmitido mucha confianza".

Emi Buendía explicó que había seguido a la Cultural y Deportiva Leonesa por ser el rival más fuerte de todos los equipos de Segunda División 'B' y alabó a Rubén de la Barrera: "Del míster, de la idea de juego, me han hablado muy bien en todos los sentidos". El extremo argentino aprovechó la comparecencia de prensa para definirse como "decisivo en ataque" y que puede actuar "en todas las posiciones en las que me toque jugar". Además, tras varias campañas en la élite, la experiencia del nuevo jugador culturalista se traslada al campo y ya avisó que "no importan los favoritos, es una categoría muy dura y hay que competir al máximo".

Por su parte, Óscar Cano explicó que "es un jugador que necesita poca presentación, ha debutado en Primera División y viene de ascender, es un perfil que nos ayudará mucho". El director deportivo de la Cultural y Deportiva Leonesa no tuvo reparos a la hora de comentar que "varios clubes han buscado su llegada" ya que "es una de las piezas más codiciadas en el mercado". En este sentido definió a Emi Buendía como "un jugador que tiene un desborde que no es habitual" y señaló que "encadena muy bien en el último tercio del campo".