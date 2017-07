Previa. Cultural Leonesa - Real Oviedo: aumenta la exigencia

Google Plus

Emi Buendía podría disputar sus primeros minutos con la Cultural. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

El único partido de preparación que disputará la Cultural y Deportiva Leonesa ante su afición en el retorno 42 años después a Segunda División ya está aquí. El cuadro culturalista se enfrentará al Real Oviedo en el Área Deportiva de Puente Castro desde las 20:30 horas de la tarde, en un campo que puede quedarse pequeño para los seguidores. Los más de 6.000 socios con los que cuenta el club leonés y la masa social que acostumbra a mover el cuadro carbayón invitan a un lleno absoluto. Los primeros 4.000 afortunados en llegar al escenario del partido serán los encargados de presenciar el duelo entre dos equipos de Segunda División.

La pasada pretemporada, aunque en categorías diferentes, la Cultural y Deportiva Leonesa y el Real Oviedo se enfrentaron en un encuentro que finalizó con el contundente triunfo asturiano por 1-5. Las últimas temporadas, eso sí, ambas escuadras se vieron las caras en Segunda División 'B' por la presencia del conjunto carbayón en la categoría de bronce en diez ocasiones en total. Aunque también han coincidido hace 42 años en la División de Plata y varias ocasiones antes en enfrentamientos muy igualados y emocionantes como atestiguan los resultados.

Cultural y Deportiva Leonesa, prueba de nivel

Tras dos semanas de pretemporada, la Cultural y Deportiva Leonesa afronta los siete días más intensos e importantes de este largo mes de preparación en el que se medirán a tres equipos de importante nivel. El primero de ellos llegará este mismo sábado en el Área Deportiva de Puente Castro aunque enfrente estará un Real Oviedo muy diferente al que se encontrarán en la competición liguera. Pese a ello, tras verse las caras ante el Atlético Bembibre y el filial del Celta de Vigo aumentarán notablemente la exigencia recibiendo a otro equipo de Segunda División. Una oportunidad de oro para comenzar a ver las ideas de juego que maneja Rubén de la Barrera y que podrían quedar al descubierto frente al cuadro carbayón.

La presencia de los últimos fichajes de la Cultural y Deportiva Leonesa no está descartada, aunque parece muy complicado que disponga de minutos Rodri; no así Emi Buendía, que podría vestirse la elástica culturalista por primera vez esta campaña. El interés, además, estará en torno a la figura de tres jugadores que están en la rampa de salida como son Alonso, Iván Agudo y Paco Regalón, que podrían verse relegados a un segundo plano. Lo que está claro es que Rubén de la Barrera aumentará la carga de minutos de un grupo selecto de jugadores. A priori, muy cercano al once inicial que podría estrenarse el próximo viernes 18 de agosto cuando visite el Estadio Artés Carrasco para medirse al Lorca FC.

Real Oviedo, mucho que mejorar

Un equipo por hacer. Después de quedarse a las puertas del playoff de ascenso a Segunda División, el Real Oviedo está viviendo un verano muy intenso y con muchos cambios en su plantilla; el primero de ellos con la llegada de Juan Antonio Anquela en sustitución de Fernando Hierro. El cometido del técnico andaluz es hacer algo similar a lo que consiguió recientemente con la SD Huesca y devolver al cuadro carbayón a la máxima categoría del fútbol español tras muchos años. Para ello, la entidad ha apostado por dar la baja a trece de sus jugadores, marchas significativas como las de Ion Erice tras el encontronazo con un aficionado y Michu, que abandona la práctica activa de este deporte.

Por el momento, la cifra de refuerzos no es excesivamente amplia y la entidad trabaja de forma incansable para aumentar en las próximas semanas el número de seis fichajes que tiene confirmados por el momento. Juan Antonio Anquela contará en sus filas con tres jugadores procedentes de la Segunda División: Carlos Hernández, Aarón Ñíguez y Ramón Folch; además de otros tantos llegados del fútbol internacional: Valentini, Pucko y Fabbrini. En León, y como está siendo habitual durante toda la pretemporada, se podrá ver un Real Oviedo a medio construir y que completan los canteranos azulones que están dejando grandes sensaciones.

Posibles alineaciones: Cultural y Deportiva Leonesa vs. Real Oviedo

XI Cultural Leonesa: Jesús Fernández; Ángel Bastos, Unai Albizua, Ahmed Yasser, Manu Rodríguez; Yeray, Mario Ortiz; Ariday Cabrera, Señé, Iker Guarrotxena; Pito Camacho.

XI Real Oviedo: Juan Carlos; Diegui Johannesson, Carlos Hernández, Valentini, Christian Fernández; David Rocha, Edu Cortina; Saúl Berjón, Susaeta, Aarón Ñíguez; Toché.