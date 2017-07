Tablas y pruebas en la presentación ante el Real Oviedo

Google Plus

Real Oviedo: Alfonso Herrero; Johannesson, Carlos Hernández, Valentini, Christian Fernández; Edu Cortina, David Rocha; Pucko, Fabbrini, Aarón Ñíguez; Toché. También jugaron: Juan Carlos, Ramón Folch, Asier, Linares, Saúl Berjón, Prendes, Viti, Ander, Jorge Ortiz, Álvaro, Josin, Steven.

La primera prueba seria de la pretemporada se resolvió con empate sin goles. La Cultural y Deportiva Leonesa puso las ocasiones y el Real Oviedo las mejores ocasiones del partido. Pese a ello, ninguno de los dos contendientes se mostró demasiado certeros de cara a portería. Al fin y al cabo, este tipo de duelos sirven para probar cosas y eso hicieron Rubén de la Barrera y Juan Antonio Anquela.

Lo avisó Rubén de la Barrera en la previa del partido y así fue: el cambio de onces en cada parte no fue así y varios jugadores asumieron mayor carga de minutos. El preparador gallego dispuso una alineación que bien podría parecerse a la que disponga el viernes 18 en Lorca: Jorge Palatsí; Iza, Iván González, Yasser, Viti; Yeray, Mario Ortiz; Iker Guarrotxena, Señé, Emi Buendía; Ariday Cabrera. En la segunda mitad Jesús Fernández tuvo su turno tras el descanso y Unai Albizua, Ángel Bastos, Manu Rodríguez, Yelko Pino, Antonio Martínez, Pito Camacho, Gianni Zuiverloon, Santi Magallán, Julen Colinas entraron más adelante. Regalón, Agudo y Alonso se quedaron sin jugar ningún minuto.

La Cultural pone la intención, no llegan las ocasiones

Con susto. Así comenzó el partido en un Área Deportiva de Puente Castro que no presentó la imagen esperada en el previo y con multitud de camisetas azulonas del Real Oviedo. En el primer acercamiento con peligro, el conjunto carballón batió la meta de Jorge Palatsí. Pero el colegiado del encuentro invalidó el tanto de Carlos Hernández al considerar que hubo falta previa. Solo se llevaban dos minutos de juego y el que parece será el equipo titular de Rubén de la Barrera tenía su primer susto.

A partir de ese momento, la consigna era clara: toque, toque y más toque. En este sentido, Yeray, Mario Ortiz y Señé fueron los canalizadores del juego culturalista con buenas transiciones. El mediapunta catalán maravilló a la afición leonesa con varias arrancadas y con una buena elección en sus pases. La ilusión de los seguidores de la Cultural y Deportiva Leonesa es máxima y ello quedó patente en los constantes aplausos que recibían los suyos por cada acción acertada.

Aunque la realidad es que no hubo demasiadas ocasiones en estos primeros cuarenta y cinco minutos de partido. Jorge Palatsí tuvo que intervenir en varias oportunidades, aunque solventó con seguridad sendos intentos carbayones. Los intentos de la Cultural y Deportiva Leonesa se quedaron en eso. Por más que lo buscaron, los pupilos de Rubén de la Barrera no estuvieron demasiado certeros en ataque. La ocasión más clara llegó con una dejada de Yeray que no pudo empalar Señé cuando tenía todo a su favor.

Muchos cambios y pruebas

Juan Antonio Anquela apostó por introducir un total de seis cambios tras el descanso, mientras que Rubén de la Barrera solamente dio entrada a Jesús Fernández en la portería en sustitución de Jorge Palatsí. Y tal y como empezó el partido lo hizo el segundo acto. Otra acción a balón parado estuvo a punto de acabar en gol de no ser por el despeje de Yasser, aunque el árbitro esta vez ya había señalado fuera de juego. Y es que este tipo de jugadas pusieron en muchos apuros al cuadro culturalista que vivió una oportunidad similar instantes después con un cabezazo de Christian Fernández que solventaron entre Iván González y Jesús Fernández.

La respuesta por parte de la Cultural y Deportiva Leonesa llegó con un zapatazo de Iza que mandó Juan Carlos a saque de esquina. Acto seguido llegaron las primeras permutas en el cuadro culturalista con la entrada de Ángel Bastos, Manu Rodríguez, Unai Albizua y Yelko Pino en sustitución de Iza, Viti, Iván González y Señé, respectivamente. Linares dispuso a la hora de juego de la mejor ocasión hasta el momento con un remate que salvó con el pie. Aunque el carrusel de cambios era imparable y continuaba con la entrada de Antonio Martínez y Pito Camacho por Señé y Aridai Cabrera. La ovación de la noche llegó en una recuperación de Ahmed Yasser que volvió a mostrarse como un central de sobradas garantías.

La principal modificación táctica se produjo con la entrada de Gianni Zuiverloon, que obligó al equipo a colocarse con línea de tres defensores y dos carrileros. Una circunstancia que hizo que Julen Colinas se situara en la punta del ataque junto a Pito Camacho. Pero ya lo avisó Rubén de la Barrera tras el encuentro frente al filial del Celta de Vigo: típico partido de pretemporada. Así terminó el duelo frente al Real Oviedo con muy poco juego y menos ocasiones aún sobre el césped del Área Deportiva de Puente Castro.