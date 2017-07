De la Barrera: "El margen de mejora del equipo es infinito y así debe ser"

Google Plus

Foto: Alexis Nistal

Tercer compromiso en esta pretemporada para la Cultural, esta vez frente al Oviedo, que finalizó con un nuevo empate al término de los 90 minutos, como ya sucediera el pasado martes frente al Celta de Vigo B. Tras el encuentro, disputado en el Área Deportiva de Puente Castro ante unos 2.000 espectadores, Rubén de la Barrera compareció ante los medios.

Preguntado en primer lugar por sus sensaciones tras el partido: "Seguimos creciendo y falta muchísimo por hacer y mucha distancia que recorrer. Esto no ha hecho más que empezar, algunos solo han sumado tres sesiones con el equipo y me quedo con que la esencia de lo que queremos es visible", comenzó.

"A partir de ahí encontramos variedad, y se manifiesta claramente la diferencia entre categorías, en el sentido de que hay que hacer mucho más para lograr hacer gol. Estamos hablando de que nos hemos enfrentado a un equipo que ya de por sí es histórico, que tiene necesidad de estar en puestos altos en esta temporada, o incluso pensar en ascender a Primera División, entonces toda esa serie de factores influyen", aseguró respecto al rival.

Además, el preparador culturalista afirmó su contento "con el trabajo de toda la plantilla, asimilando muchas cosas y sobre todo asimilándolas de manera contextual", mostrándose satisfecho de que "cada uno sabe lo que tiene que hacer en cada momento". "El margen de mejora del equipo es infinito y así tiene que serlo", sentenció.

A la pregunta de si ya tiene un once tipo en la cabeza, el gallego dijo: "El sábado que viene contra el Lugo cambiaremos el once y será otro. Para nada hay un once en mi cabeza. Lo que sí que queremos es aprovechar estos partidos ante equipos de nivel para ver cómo mezclar de la mejor forma y sobre todo ver la evolución de todos los jugadores dentro de un contexto y el objetivo es claro: que cada uno aporte en la medida de lo posible".

Por otro lado, sobre el hecho de tener enfrente a un equipo como el Real Oviedo, de la Barrera aseguró: "Creo que nos ha venido bien tener enfrente a un señor equipo como el Oviedo, con las ideas claras y seguramente como la antítesis a lo que nosotros queremos; para contrarrestar, para ver y creo que todo ese ritmo defensivo que manifiestan te obliga a moverte mejor, a intuir qué es lo que va a ocurrir... Sabemos que el único objetivo es que lo que se está entrenando se manifieste en un partido, el resultado no es importante".

Preguntado sobre el central qatarí, Yasser, de la Barrera dijo: "Lo peor que le puede pasar a un jugador es sentirse superior al otro. En el momento en que Yasser haga lo que tiene que hacer y actúe concentrado durante los 95 minutos de juego, es un elemento que va a ayudar. Llama la atención por lo desconocido. Es un chico que está creciendo, muy importante en su país, pero aquí tiene que demostrarlo absolutamente todo y creemos que tiene capacidad para ello. Confio en que pueda desplegar su capacidad, que es mucha".

Foto: Alexis Fernández

Por último, sobre los movimientos del mercado de fichajes, aseguró que está contento con todos sus jugadores saliendo así al paso de las informaciones que colocan a Regalón, Alonso o Agudo cedidos en otros equipos. Además, no quiso hablar del que presumiblemente será nuevo fichaje leonés: Ouasim Bouy.