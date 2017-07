'Chico' Flores: "Ahmed Yasser es un jugador con muchísimas cualidades"

Google Plus

Ahmed Yasser en un entrenamiento de esta pretemporada. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

El único partido en León de la pretemporada de la Cultural y Deportiva Leonesa dejó un nombre propio: Ahmed Yasser. El central catarí se llevó, por dos veces la ovación de la grada del Área Deportiva de Puente Castro por su entrega y buen hacer en el eje de la zaga. Pese a los rumores, todo hace indicar que el jugador será uno de los hombres importantes de la defensa culturalista en Segunda División. Uno de los españoles que más conoce al futbolista es 'Chico' Flores con el que coincidió en el Lekhwiya SC y que este lunes atendía a Radio Marca León para hablar sobre sus principales cualidades.

El central gaditano explicó que "he estado tres años en Qatar y he tenido la suerte de ganar dos ligas y un buen papel en la Champions" y apuntó que "es cierto que Ahmed Yasser ha sido mi compañero, el que casi siempre me ha acompañado en la defensa". Sobre el zaguero catarí reconoció que "es un jugador con muchísimas cualidades: rápido, siempre intenta sacar el balón jugado y va bien por arriba". El que fuera jugador del Swansea confirmó que su margen de mejora importante: "Es joven y creo que le queda muchísimo por demostrar, pero siempre ha hecho un buen papel".

"Con su juventud podría aguantar dos partidos seguidos".

"Es muy buena persona", así describió 'Chico' Flores al defensor de la Cultural y Deportiva Leonesa, que "casi siempre está con las bromas, le gusta crear buen ambiente y le deseo todo lo mejor". El defensor gaditano explicó que "he intentado ayudarle en lo posible para inculcarle que cuando diera el salto a Europa es un poco más complicado". Con experiencia en ligas de gran nivel, el jugador, que se encuentra libre en estos momentos, reveló que "en España es mucho más profesional con todo lo que conlleva y me alegro mucho por él y espero que le vaya todo fenomenal".

Que sea zurdo es un dato determinante, como así confirmó el zaguero gaditano: "Lo principal, hay pocos centrales izquierdos y muchos equipos juegan con dos centrales derechos, eso es una virtud y muy complicado de encontrar hoy en día". 'Chico' Flores reveló que "como virtud suya, es muy rápido, va muy bien de cabeza y tiene muchísima potencia". El defensa español bromeó que "con su juventud podría aguantar dos partidos seguidos", aunque indicó que "es muy joven, le queda mucho por aprender y para ser de allí es muy abierto".