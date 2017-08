Guille Vallejo deja de entrenarse con el Guijuelo

Google Plus

Guille Vallejo durante la pretemporada de la Cultural Leonesa. | Alexis Fernández (VAVEL.com).

Una semana. Eso es lo que ha durado Guille Vallejo en el CD Guijuelo después de que la Cultural y Deportiva Leonesa anunciara su cesión al cuadro charro. Un movimiento necesario y obligado tras la incorporación de Jesús Fernández para competir por el puesto de meta con Jorge Palatsí. Más cuando la entidad ha dado la confianza a Samu Diarra, que tendrá ficha del Júpiter, pero que será el tercer guardameta de la primera plantilla. La sorpresa, eso sí, saltó tras un comunicado del conjunto chacinero en el que confirmaba que el jugador culturalista dejaba de entrenar.

La Cultural y Deportiva Leonesa confirmó la noticia el pasado lunes 24 de julio tras la llegada de Jesús Fernández para competir con Jorge Palatsí. Pese a la buena campaña realizada, su juventud generaba dudas en el retorno de la entidad culturalista a la División de Plata 42 años después. Aunque su enorme progresión hacía unos meses atrás que el cuadro leonés apostara por su renovación hasta 2019 y que saliera del equipo en calidad de cedido. El objetivo no era otro que dispusiera de minutos con el fin de mantener la proyección y que pudiera volver la próxima temporada a las órdenes de Rubén de la Barrera.

Así, Guille Vallejo salió cedido con destino a un CD Guijuelo que no llegó siquiera a confirmar su incorporación pese a que el cancerbero burgalés se ejercitó con el equipo desde el mismo martes 25 de julio. Incluso, el meta llegado desde la Cultural y Deportiva Leonesa participó en el duelo amistoso ante la UP Plasencia en el que fue protagonista. En los compases iniciales paró un lanzamiento desde los once metros y, posteriormente, encajaba un gol desde el centro del campo. Poco ha durado el paso del cancerbero en las filas del cuadro charro, donde debía competir con un Kike Royo que ha sido titular las dos últimas campañas.

Elche su posible destino

Nada se sabe ahora del futuro de Guille Vallejo tras dejar de entrenarse con el CD Guijuelo, donde parece que no militará la próxima campaña. Jorge Cordero, director deportivo del Elche, manifestó que el cancerbero burgalés es una de las opciones que baraja la entidad para su portería. Su condición de sub-23 es un punto a su favor, aunque en el cuadro ilicitano se encontraría a un José Juan muy experimentado y que llega desde la División de Plata. Lo único que está claro es que el meta pertenece a la Cultural y Deportiva Leonesa que deberá resolver un imprevisto inesperado.