La Deportiva avisa a la Cultural en el derbi

Google Plus

El derbi amistoso se queda en El Bierzo. Pese al ascenso de la Cultural y Deportiva Leonesa a Segunda División, la SD Ponferradina consigue un triunfo de nivel que ratifica la fantástica pretemporada que está realizando hasta el momento el cuadro berciano. Todo lo contrario que el conjunto culturalista que volvió a generar multitud de dudas con un partido en el que fueron incapaces de generar acciones ofensivas claras. Pablo Pallarés fue el encargado de anotar el único tanto del partido en los primeros compases del mismo.

La Deportiva lleva el control

Rubén de la Barrera dispuso un once inicial que podría aproximarse mucho al que medita sacar en la primera jornada ante el Lorca FC en el Artés Carrasco. El cuadro leonés tuvo las bajas en Ponferrada de Ahmed Yasser y Yelko Pino por molestias físicas y la presencia por primera vez de Ouasim Bouy. Jesús Fernández; Ángel Bastos, Zuiverloon, Unai Albizua, Manu Rodríguez; Yeray, Antonio Martínez; Aridai, Señé, Guarrotxena; Rodri fueron los once elegidos por el técnico gallego. En el banquillo quedaban nombres como Alonso, Agudo o Pito Camacho que parece podrían abandonar la disciplina culturalista en próximas fechas.

Así las cosas, con un equipo en formación y con los efectivos justos por la lesión de Menudo, la Deportiva dispuso desde el principio del control del balón. La posesión se disputó durante toda la primera mitad y terminó en manos de la Cultural y Deportiva Leonesa, aunque careció de profundidad. Una circunstancia que aprovechó el cuadro berciano para avisar en los diez primeros minutos con dos acercamientos peligrosos a la meta de Jesús Fernández. David Caiado desviado y Ríos Reina con un latigazo que repelió la cruceta fueron los que intentaron adelantar al cuadro local.

No tuvieron que esperar mucho los aficionados bercianos para cantar el primer y único gol de la tarde por mediación de un Pablo Pallarés activo y acertado en la tarde-noche del miércoles. Apenas se habían disputado quince minutos y la Deportiva se ponía por delante en el marcador. Entonces la Cultural y Deportiva Leonesa pasó a llevar la posesión del balón, aunque sin la rapidez y fluidez que se debe presuponer. De hecho, la SD Ponferradina apenas sufrió en ataque y fue la única capaz de llegar con relativo a la meta rival en el transcurso de la primera mitad.

Penalti errado y más pruebas

La entrada de Jorge Palatsí fue la única que realizó Rubén de la Barrera tras el descanso, ya que volvió a esperar a la hora de juego para realizar las primeras permutas. Iza, Iván González, Viti, Mario Ortiz y Emi fueron los primeros en salir al campo, aunque varios minutos después el cántabro se retiraba del campo por molestias físicas. Más tarde entraban en el terreno de juego el resto de jugadores que componían la expedición culturalista. Todas las miradas se centraron en el debutante Ouasim Bouy y las posibles bajas: Alonso, Agudo y Pito Camacho. De todos ellos, el más destacado volvió a ser el delantero almeriense, que fue de los pocos capaces de aportar mordiente al ataque.

Y es que la Deportiva pareció jugar con una marcha más. El cansancio de la Cultural y Deportiva Leonesa estuvo presente durante todo el partido y se hizo notar constantemente. Más frescos, los jugadores del conjunto blanquiazul se llevaron todos los balones divididos y ni siquiera notaron las permutas. Cambios que hacían que jugadores de la cantera berciana saltaran a El Toralín para medirse a un equipo de Segunda División. Ni eso ayudó a un cuadro capitalino que sufrió más de lo esperado ante un equipo típico de Carlos Terrazas muy aguerrido y sólido atrás.

Si bien, el resultado pudo ser más amplio a favor de la Deportiva con un par de acercamientos en los que no estuvieron demasiado acertados, el duelo pudo acabar en empate. Un balón peinado por Pito Camacho hacía que Dinu Moldovan se viera obligado a arrollar a Iza cuando se disponía a rematar. Julen Colinas asumió la responsabilidad desde los once metros, pero se encontraba con la excelente intervención del meta rumano. No era la tarde de la Cultural y Deportiva Leonesa que encajaba de esta manera su primera derrota de la pretemporada a manos del 'eterno' rival.