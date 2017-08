Yeray: "Llegaremos perfectos al inicio de liga"

Yeray en un entrenamiento de esta pretemporada. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

No fue el resultado esperado, pero no es lo importante. Todos en la Cultural y Deportiva Leonesa no dejan de repetir que estos partidos son simplemente entrenamientos. Pese a ello, el equipo no deja de generar dudas y para colmo de males encajó una dolorosa derrota ante el 'eterno' rival. Yeray, centrocampista del cuadro culturalista, atendió a los medios de comunicación tras el encuentro en la zona mixta del Estadio El Toralín. El pivote defensivo canario fue el jugador con más minutos del conjunto leonés al disputar en total 79.

"Es un partido más de preparación", explicó el centrocampista de la Cultural y Deportiva Leonesa que quiso restarle importancia a la derrota cosechada en El Toralín. Yeray quiso quedarse con que "hemos tenido buenas sensaciones pese al resultado, el equipo ha dado la talla". El mediocentro no tuvo reparos a la hora de reconocer que "hemos sabido sufrir y, con el balón, hemos creado ocasiones" y apuntó que la intención a día de hoy es la adaptación de los nuevos refuerzos: "El objetivo es que los nuevos se adapten para llegar al inicio de liga como motos".

"Hemos sabido sufrir y, con el balón, hemos creado ocasiones".

Cuestionado por el estilo y por los resultados irregulares cosechados durante esta pretemporada, el centrocampista de la Cultural y Deportiva Leonesa lo tenía muy claro: "Sabemos quiénes y cómo somos y lo que queremos". Yeray explicó que "eso es lo importante" y apuntó que el objetivo era comenzar la competición en el Artés Carrasco ante el Lorca FC lo mejor posible: "Llegaremos perfectos al inicio de liga, como motos".

Yeray ha querido restarle importancia a que haya sido el jugador que más minutos ha disputado este miércoles: "El míster ha visto la posibilidad de dejarme más tiempo en el campo, pero no significa nada". En este sentido, el centrocampista canario confirmó que "yo confío en él y él en mi, no hay más" y apuntó que Ouasim Bouy "va a aportar mucho". Lejos de encontrar un enemigo, el mediocentro de la Cultural y Deportiva Leonesa desveló que "para mí, mucho mejor" y señaló que "siempre que haya competencia y sea sana redunda en el beneficio de todos".