Ouasim Bouy: "El equipo tiene hambre y ambición"

Bouy en la presentación en el Reino de León. | Foto: Cultural Leonesa,

Quizá, una de las sorpresas de la pretemporada. Que sumara varias sesiones de entrenamiento sin que el club se pronunciara ayuda. Pero después de todos los rumores, Ouasim Bouy llegó a la entidad leonesa a través del Leeds United. Un jugador con experiencia internacional y que firma por los próximos cuatro años en la entidad británica. El objetivo es claro: recuperar su mejor versión y volver a ser el centrocampista que maravilló con su selección en categorías inferiores. Por el momento, este viernes fue presentado como nuevo jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa.

El jugador se mostraba encantado de recalar en el país y estaba muy feliz por la rápida adaptación que está llevando: "Es una primera experiencia muy buena en España, me gusta la ciudad, y el club me ha acogido muy bien". El centrocampista holandés, inseparable de Gianni Zuiverloon y que explicó que le está ayudando mucho, no dudó en reconocer que "conozco el proyecto del equipo, buscaremos ayudar al máximo en la consecución de los objetivos" y sentenció que "es un placer". El propio Ouasim Bouy se definió como "un jugador para el medio del campo, pero ayudar en cualquier posición también es una de mis opciones". El mediocentro reveló que "trabajaré al máximo para ayudar" y señaló que "la experiencia con el entrenador está siendo muy buena".

En este sentido se refirió a Rubén de la Barrera como "un entrenador directo, un perfil que ya he tenido y que sabe lo que quiere de los jugadores en cada momento". El modo de juego de la Cultural y Deportiva Leonesa no dudó en compararla con la de su país: "La escuela holandesa es parecida a la española, me recuerda a lo que hacemos aquí en los entrenamientos". Ouasim Bouy quiso restar importancia a los malos resultados cosechados en pretemporada: "Estamos en pretemporada, pero en cada partido mi nivel sube, junto al de mis compañeros" y reconoció que "el equipo es muy técnico, tienen hambre y ambición para ganar".

Óscar Cano justificó el refuerzo de este jugador a través del Leeds United: "La llegada de este jugador tiene que ver con las diferentes ramas de este gran proyecto en el que estamos". Pese a esta circunstancia, el director deportivo culturalista confirmó la independencia entre ambos equipos pese a su evidente colaboración: "Cada uno de los equipos actúa sobre sus propias plantillas, aunque si pueden darse acuerdos de colaboración". Así, confirmó que "hemos sido los beneficiados de la llegada de Bouy" y apuntó que "por su valor, no sería posible acceder a él de otra manera". "Tiene un pie izquierdo de mucho nivel, entiende perfectamente el juego, se ha adaptado muy bien al equipo", sentenció.