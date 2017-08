Guille Vallejo: "En Guijuelo había un acuerdo, pero nada firmado"

Guille Vallejo en su presentación con el cuadro ilicitano. | Foto: Elche CF.

La llegada de Jesús Fernández a la Cultural y Deportiva Leonesa obligó a la salida de uno de los cancerberos del club. Guille Vallejo fue el elegido para hacerlo en calidad de cedido tras un año en el que pasó de ser el tercer meta del equipo a titular indiscutible. Aunque hay no acaba todo. Este mismo verano todo hacía presagiar que vestiría la elástica del Guijuelo, pero su destino ha sido muy diferente. El portero burgalés defenderá el arco de un club histórico como es el Elche en el que se encontrará con el objetivo de retornar a Segunda División.

"Leandro me recomendó venir aquí".

En su presentación como nuevo cancerbero del Elche CF, Guille Vallejo aprovechó la oportunidad para explicar varias cuestiones relacionadas con el cuadro culturalista. El meta burgalés desveló que fue "la Cultural me comunicó que tenia que salir porque no iba a tener muchos minutos en Segunda División". Prueba de ello, es que el cancerbero entrenó con otro equipo durante una semana: "Me dieron la opción de salir a Guijuelo". Si bien, el portero confirmó que pese a los rumores, "en principio había un acuerdo, pero no había nada firmado". Por este motivo, Guille Vallejo optaba por recalar en calidad de cecido por el cuadro ilicitano: "Finalmente por algunas cosillas no me quedé allí y decidí venir al Elche".

El principal objetivo del cancerbero es disponer de los minutos que no iba a tener en Segunda División con la Cultural y Deportiva Leonesa. El cancerbero no dudó en reconocer que pese a las dificultades con las que se va a encontrar "partimos los tres porteros con las mismas posibilidades" y apuntó que "Vicente Mir es un entrenador que cambia mucho y no le tiembla la mano". La temporada pasada compartió vestuario con exjugadores franjiverdes y reconoció que "Leandro me recomendó venir aquí, tenia otras opciones pero quería estar aquí sí o sí". Además, volverá a estar al lado de Benja, que llegó hace unas semanas y que fue, junto al proyecto, parte importante: "Benja también y aparte el proyecto es para ascender y eso es lo que yo busco".