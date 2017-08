Iván González: "Tenemos que seguir así para llegar bien"

Iván González en un entrenamiento de esta pretemporada. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

La Cultural y Deportiva Leonesa sigue trabajando a falta de diez días para que retorne oficialmente a Segunda División ante el Lorca FC en el Artés Carrasco. Un enfrentamiento que cada vez está más cerca y que ha modificado notablemente la preparación del cuadro leonés según se acerca. Iván González, central del conjunto culturalista, atendió a los medios de comunicación tras ejercitarse en el Área Deportiva de Puente Castro tras dos días de descanso. El 'Turbocentral' repasó toda la actualidad del equipo y pidió tranquilidad pese a los malos resultados cosechados en estas semanas de preparación.

El central de la Cultural y Deportiva Leonesa reconoció que "necesitamos tiempo para ajustarnos a todo" y señaló que "la pretemporada está para esto, para trabajar y crecer". Iván González explicó que "tenemos que seguir así para llegar bien" y reveló que "estamos trabajando duro para adaptarnos a la idea del míster y a la categoría de la mejor manera posible". El 'Turbocentral' restó importancia a su escasa aportación anotadora: "No os preocupa el gol, tenemos que seguir trabajando, son cosas que llegan con el tiempo" y comentó que "queremos que la gente nueva se sume a esta esencia que nos ha llevado hasta aquí".

"Me he adaptado al puesto y este año estoy trabajando más".

Iván González confirmó que "me veo bien, me he adaptado al puesto y este año estoy trabajando más para llegar en la mejor situación", aunque reveló que "todos queremos entrar". El zaguero madrileño tendrá competencia, pero explicó que "es buena para todos" y apuntó que "es positivo para seguir fuertes y con ambición". El central se mostró "agradecido" a sus compañeros y no dudó en afirmar que "sea el primer central, o el cuarto, siempre voy a ser el mismo, y voy a ayudar en lo que pueda". A pesar de su escasa experiencia en la categoría comentó que "siempre hay un primer paso, esa falta de experiencia no va a ser un problema y llegamos en buen bloque".

La adaptación es fundamental para obtener un buen resultado en Segunda División y el central culturalista reconoció que "quedan todavía varios días, pero la gente se está adaptando bien a esta idea de juego, que es compleja". Iván González explicó que "nuestra esencia es crecer con balón y todo lo que eso conlleva" y apuntó que "es un conjunto que nos trajo hasta aquí". El zaguero madrileño comentó que "ha habido un gran trabajo y mucha carga de preparación", aunque afirmó que "tenemos tiempo para coger más mecanismos". "El grupo está trabajando bien, queremos que todos se adapten a la esencia que nos trajo hasta aquí", concluyó.